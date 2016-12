New York - Český basketbalista Tomáš Satoranský poprvé od konce listopadu skóroval v NBA. Ukončil tak jedenáctizápasové čekání na vstřelený koš, jeho dva body a jedna asistence za osm odehraných minut však Washingtonu nepomohly k odvrácení porážky 96:123 na hřišti Milwaukee. Ve vítězném týmu si Giannis Antetokounmpo vylepšil osobní rekord na 39 bodů.

Satoranský předtím naposledy skóroval 30. listopadu proti Oklahomě. od té doby sedmkrát vůbec nezasáhl do hry a čtyřikrát vyšel střelecky naprázdno. Tentokrát ho trenér Scott Brooks poslal do hry osm minut před koncem za již rozhodnutého stavu 80:105. Satoranský vzápětí nahrál spoluhráči na smeč a dvě minuty před koncem donáškou do koše skóroval. Jen ale přispěl k tomu, aby ztráta nakonec nepřesáhla 30 bodů.

Kapitán Wizards John Wall zaznamenal 18 bodů a 10 asistencí, ale trápil se podobně jako druhá hlavní hvězda Bradley Beal, který měl jen 10 bodů. Wizards v prvním poločase inkasovali 73 bodů. "Všechno bylo špatně," konstatoval trenér Scott Brooks. "Zničili nás rychlými protiútoky, body po útočném doskoku a trestnými hody. Předčili nás ve všech fázích," připustil Wall.

Russell Westbrook dovedl Oklahomu k výhře 117:112 v hale Bostonu a připsal si už čtrnáctý triple double v sezoně, tentokrát za 45 bodů, 11 doskoků a 11 asistencí. Přes 40 bodů se dostal potřetí za sebou. Osmnáct bodů dal v poslední čtvrtině a byl strůjcem klíčové šňůry 10:0 znamenající obrat výsledku.

"Nasadili jsme na něj opravdu velmi dobré obránce, ale zahrál skvělé akce. Nevím, co mám říct o jeho hře jiného, než: 'Klobouk dolů'," řekl domácí kouč Brad Stevens, v jehož týmu se blýskl Isaiah Thomas 34 body a 10 asistencemi.

Triple double zaznamenal i Nicolas Batum, který 20 body, 11 doskoky a 10 asistencemi dovedl Charlotte k výhře 103:91 nad Chicagem.

Obhájce titulu Cleveland snadno porazil Brooklyn 119:99, už ve třetí čtvrtině přitom vedl o 46 bodů. Šetřil pak opory před nedělní odvetou posledního finále s Golden State a nikdo neodehrál více než 27 minut. LeBron James i tak stihl 19 bodů, Kevin Love 14 bodů a 15 doskoků a Kyrie Irving 13 bodů a 10 asistencí.

Slavili i vicemistrovští Warriors, kteří udolali Detroit na jeho hřišti 119:113. Na sedmou výhru v řadě se nadřeli a ještě minutu a půl před koncem vedl soupeř. Pak však srovnal smečí Draymond Green a obrat dokonal Kevin Durant, který zápas zakončil na 32 bodech. Stephen Curry přidal 25.

New Orleans porazilo Miami 91:87 především zásluhou hvězdného Anthonyho Davise, který nasbíral 28 bodů a přidal osobní rekord s 22 doskoky.

San Antonio zvítězilo 110:90 nad Portlandem, přestože šetřilo Paua Gasola, Tonyho Parkera i Manua Ginobiliho. Zastoupil je Kawhi Leonard, který nastřílel 33 bodů.

Ani osobní rekord 40 bodů Zacha LaVineho nepomohl Minnesotě odvrátit domácí prohru 105:109 se Sacramentem, které opět táhl DeMarcus Cousins, autor 32 bodů.

Dallas nečekaně zvítězil 90:88 na palubovce oslabených Los Angeles Clippers a rozhodl o tom 3,7 vteřiny před koncem Harrison Barnes. K výhře přispěl i Dirk Nowitzki, který nastoupil poprvé po čtrnáctizápasové pauze zaviněné zraněním. Odehrál jen první poločas, i tak stihl 17 bodů. Clippers hráli bez klíčových hráčů Chrise Paula a Blakea Griffina.

Toronto si připsalo už šestou venkovní výhru v řadě, když udolalo Utah 104:98. Kyle Lowry se na tom podílel 36 body, z toho 19 dal v poslední čtvrtině.

Výsledky pátečních zápasů:

Boston - Oklahoma City 112:117, Charlotte - Chicago 103:91, Cleveland - Brooklyn 119:99, Denver - Atlanta 108:109, Detroit - Golden State 113:119, LA Clippers - Dallas 88:90, Memphis - Houston 115:109, Milwaukee - Washington 123:96 (za hosty Satoranský 2 body a 1 asistence), Minnesota - Sacramento 105:109, New Orleans - Miami 91:87, Orlando - LA Lakers 109:90, Phoenix - Philadelphia 123:116, Portland - San Antonio 90:110, Utah - Toronto 98:104.

Tabulka NBA:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Toronto 29 21 8 72,4 2. Boston 30 17 13 56,7 3. New York 29 16 13 55,2 4. Brooklyn 29 7 22 24,1 Philadelphia 29 7 22 24,1

Centrální divize:

1. Cleveland 28 22 6 78,6 2. Milwaukee 28 14 14 50,0 3. Indiana 31 15 16 48,4 4. Chicago 29 14 15 48,3 5. Detroit 32 14 18 43,8

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 30 17 13 56,7 2. Atlanta 30 15 15 50,0 3. Washington 29 13 16 44,8 4. Orlando 32 14 18 43,8 5. Miami 31 10 21 32,3

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. San Antonio 30 24 6 80,0 2. Houston 31 22 9 71,0 3. Memphis 32 20 12 62,5 4. New Orleans 32 11 21 34,4 5. Dallas 30 9 21 30,0

Pacifická divize:

1. Golden State 31 27 4 87,1 2. LA Clippers 31 22 9 71,0 3. Sacramento 30 13 17 43,3 4. LA Lakers 33 11 22 33,3 5. Phoenix 30 9 21 30,0

Severozápadní divize:

1. Oklahoma City 30 18 12 60,0 2. Utah 31 18 13 58,1 3. Portland 32 13 19 40,6 4. Denver 30 12 18 40,0 5. Minnesota 29 9 20 31,0