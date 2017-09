Kluž - Velká očekávání fanoušků dokázal Tomáš Satoranský naplnit hned v prvním utkání, když mimořádným výkonem dovedl české basketbalisty k vítěznému vstupu do mistrovství Evropy. Při triumfu 83:68 nad Rumunskem byl nejužitečnějším hráčem utkání a dokonce se postaral o vyrovnání nejlepšího individuálního výkonu prvních dvou hracích dnů v podání Němce Dennise Schrödera.

Sám Satoranský však svůj výkon nepřeceňoval, jen se snaží plnit roli lídra. "Musím hrát agresivně, otevírat prostor pro kluky, chodit do koše, víc střílet, což není úplně můj styl, ale (asistent trenéra) Luboš Bartoň mě k tomu tlačí, abych si bral víc střel a strhával tak spoluhráče. Někdy volím špatnou střelu, ale je dobře, že jsem agresivní, a dnes mi to pomohlo ve vstupu do utkání," hodnotil Satoranský, který nasbíral 20 bodů, 13 doskoků a šest asistencí.

"Moje čísla jsou daná minutáží a rolí na hřišti. Měl jsem tam dost doskoků. Každý zápas je jiný a v každém musím dát týmu něco jiného. Já se snažím pomoct spoluhráčům v útoku i v obraně, abychom hráli jako tým agresivně, což nás dnes dostalo do toho dvacetibodového vedení ve druhém poločase," dodal.

Pochvaly ale sklízel i od spoluhráčů. "Saty hrál výborně. Myslím, že mu chybělo pár asistencí, aby dosáhl na triple double. Měl třináct doskoků, dal dvacet bodů. Hrozně moc toho naběhal, výborně bránil," řekl Vojtěch Hruban, který byl s 25 body nejlepším střelcem utkání. "Satyho faktor je ale hlavně v tom, že když on je na hřišti, tak je to na ostatních hrozně znát. Dělá ostatní lepšími. Dává naší hře řád. Nemít ho tady, tak by to vypadalo úplně jinak. Dnes mu skládám poklonu," dodal Hruban.

Satoranský mu však pochvalu vrátil. "Vojta odehrál skvělý zápas. O jeho útoku není třeba mluvit, ale vyzdvihl bych hlavně jeho obranu. Skvěle bránil jejich čtyřku (Andrei Mandache). Na něj jsme se připravovali. Martin Kříž také skvěle bránil jejich hvězdu Moldoveanua. Kuba Šiřina zas odehrál možná nejlepší zápas, co jsem od něj v reprezentaci viděl," vyzdvihl Satoranský spoluhráče.

Jeho výkon sledoval z hlediště i viceprezident Washingtonu Tommy Sheppard, který se na svého hráče přiletěl podívat. Rozehrávače Wizards však zajímalo jen to, že pomohl českému výběru k důležité výhře. "Je to superdůležitý vstup do turnaje. Tohle byl náš cíl. Museli jsme porazit Rumunsko, abychom měli šanci na postup, protože je to papírově nejlehčí soupeř," řekl Satoranský.

"První poločas nebyl povedený, ale do druhého jsme zlepšili obranu jeden na jednoho a už jsme si nemuseli tolik vypomáhat, z čehož jsme v první půli dostávali dost volných střel. Zagresivnili jsme obranu, získávali míče a chodili rychle dopředu, což je naše hra. Zatímco při hře pět na pět se trápíme," hodnotil odchovanec USK.

Výhra by měla pomoci český tým uvolnit před dalším duelem s obhájci titulu Španěly. "Kdybychom prohráli, tak by to bylo špatné. Ale aby nás to uvolnilo na Španěly, to asi ne. Oni hned v prvním utkání ukázali, v jaké přijeli formě a jak neskutečný tým to je. Nemůžeme se s nimi měřit kvalitativně, ale musíme na hřišti nechat všechno, nesmíme se jich bát a uvidíme, jak dlouho se s nimi budeme držet," uvedl Satoranský.

Pro něj jde o speciální zápas, jelikož ve Španělsku sedm let hrál za Sevillu a Barcelonu a má v týmu hodně kamarádů. "V podstatě 80 procent španělského týmu znám dobře. Už jsem se s nimi viděl na hotelu. Těším se na to moc, je pro mě svátek hrát proti zemi, kde jsem strávil sedm let," dodal.

Věří, že českému týmu proti favoritovi opět pomohou fanoušci, kteří proti Rumunsku vytvořili dobrou atmosféru. "Jsem moc rád za to, jakou jsme měli podporu. Byli opravdu hodně slyšet, možná víc i než domácí Rumuni. Je to skvělé. I ostatním klukům to pomohlo. Chtěl bych fanouškům poděkovat," řekl Satoranský.