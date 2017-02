Washington - Český basketbalista Tomáš Satoranský prochází v premiérové sezoně v zámořské NBA všemi strastmi role nováčka v týmu Washingtonu Wizards. Po čtyřech měsících už si ale na výraznou životní změnu zvyká a nepochybuje o tom, že se v elitní soutěži světa naplno prosadí, i když zatím je rád za každou minutu na hřišti.

"Já sám o sobě vím, že se v NBA prosadím a mám v to víru. Je to jen o tom najít trpělivost a nepřestávat na sobě makat, protože ta šance přijde. Když si hráč řekne, že to nemá cenu, tak to je jeho konec. Nesmí propadnout frustraci," řekl v rozhovoru s českými novináři Satoranský, který má průměry 14,5 minuty, 3,3 bodu, 1,9 asistence a 1,8 doskoku na utkání.

Rozhodně ho však ani jednou nenapadlo, že by volba odejít jako hvězda Barcelony do nejisté role v NBA byla špatná. "Takhle já nepřemýšlím. Když se pro něco rozhodnu, tak to chci dokončit. Samozřejmě jsou dny, kdy přijde frustrace, ale to mě motivuje do další práce," dodal.

Po prosinci, kdy moc šancí nedostával, se nyní znovu usídlil v rotaci Wizards a pomáhá mu i to, že už se naplno aklimatizoval ve Washingtonu. "Aklimatizace byla docela rychlá i díky tomu, že je Washington mezinárodní město. Je tu hodně komunit. I česká a španělská. Je tu také hodně dobrých restaurací, což je pro mě hodně důležité," řekl Satoranský, který je vyhlášeným gurmánem.

"Tady je jeden španělský šéfkuchař José Andrés, jeho restaurace jsou tady populární a vždycky plné. Do nich chodíme. Je tu spoustu steak housů. Gastronomie tady šla hodně nahoru," popsal Satoranský. "Češi si myslí, že Američané jedí jen hamburgery a fastfoody. To ale platí spíš pro chudší vrstvu. To je dané tím, že lidé nemají moc času, hodně pracují, jí při práci. Jsou tu mnohem pracovitější než v Evropě. Ale není to tak, že každý si dává jen nezdravé jídlo. Je tu hodně konceptů zdravé stravy i zdravých fastfoodů. To je velký pokrok," dodal s tím, že ve Washingtonu je i jedna česká restaurace.

Se svou přítelkyní Annou našel bydlení ve městě Arlingtonu sousedícím s Washingtonem přes řeku. Nedaleko leží Pentagon či národní hřbitov, kde je mimo jiné pochovaný prezident John F. Kennedy. "Byl jsem se tam už podívat. Mám přítelkyni, která je hodně aktivní v těchto věcech, do některých muzeí mě i nutí. Musím ale říct, že muzea jsou tady úžasná, je to město snad s největší koncentrací muzeí na světě," uvedl pětadvacetiletý basketbalista.

Ve Washingtonu je však hlavně kvůli tomu, aby si plnil basketbalové povinnosti, které mu příliš volného času nenechávají. Zvláště když je neustále na cestách. "Jako nováček se snažím chodit trénovat i ve dnech volna. A když už mám volno, tak se snažím hlavně odpočívat. Hodně toho ale vidím při výjezdech, kde mi dělá průvodce spoluhráč Marcin Gortat. V těch nejlepších městech jako New York, Chicago nebo Miami se snažíme něco dělat a měním se i trochu v turistu. Rozhodně nechci strávit celou dobu na hotelu, to je unavující," dodal.

Oproti Evropě je v NBA rozdíl v tom, že hráči se při výjezdech stravují individuálně, což zejména pro nováčky s nižším platem bývá záludné. "Spíme v nejlepších hotelích a pokojová služba je tam dost drahá. Třeba 50 dolarů (asi 1250 korun) za vajíčka. Takže se snažíme stravovat venku. I s našimi platy se snažíme vyhledávat levnější místa na stravování," připustil.

Jako nováček musí snášet úkoly od veteránů. "U nás to ještě není nic hrozného, akorát musíme nosit dětské batohy. Já naštěstí dostal modrý a ne růžový jako ostatní. Tam mi asi pomohlo, že jsem starší nováček, který už něco odehrál v Evropě. Musíme je nosit na každý zápas a trénink. Myslel jsem, že to bude jen na měsíc, ale máme to na celou sezonu. Je to občas trochu nepříjemné, ale už jsem si na to zvyknul," řekl čtvrtý Čech v historii NBA. "Také musíme pomáhat s botama, ale nejsou po nás vyžadovány šílené věci," dodal.

Ví, že úvodní sezona je především o získávání respektu a budování pozice v soutěži. "Nováček si musí získat respekt. U rozhodčích, protihráčů, spoluhráčů i trenéra. Musí ukázat odolnost a tvrdost. Respekt si získáte i tvrdou prací na trénincích. Já jsem na nich jako první a snažím se makat," řekl Satoranský. "Pak jsou to samozřejmě výkony na hřišti. Pomáhá mi i spoluhráč Marcin Gortat, který si mě vzal pod svá křídla a bere mě sebou i na mítinky pro kapitány před zápasem a rozhodčí. Tím se mě snaží představit rozhodčím i lize. Toho si hodně cením," dodal.