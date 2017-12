Utkání NBA Washington - New Orleans. Anthony Davis (vlevo) z New Orleans Pelicans a John Wall (vpravo) z Washington Wizards.

Utkání NBA Washington - New Orleans. Anthony Davis (vlevo) z New Orleans Pelicans a John Wall (vpravo) z Washington Wizards. ČTK/AP/Alex Brandon

New York - Tomáš Satoranský nastřílel v úterním utkání NBA proti New Orleans šest bodů a doskočil sedm míčů a basketbalisté Washingtonu po předchozí porážce zvítězili na závěr domácí čtyřzápasové série 116:106. Český reprezentant byl na palubovce vždy v době, kdy měli Wizards navrch a soupeře přehrávali, proto byl v hodnocení +/- nejlepší z kádru (+17).

Domácí tým si v prvním poločase vypracoval až pětadvacetibodové vedení (58:33), ale v úvodu druhého poločasu byl stav zase nerozhodný 61:61. Pelicans ale skóre nepřeklopili a další dvouciferné vedení si už washingtonští svěřenci kouče Scotta Brookse pohlídali.

Satoranský z pozice náhradníka odehrál téměř 22 minut a proměnil tři ze čtyř dvoubodových střel. Nejlepším střelcem mezi jeho spoluhráči byl Bradley Beal s 26 body, další náhradník Mike Scott dal za 23 minut 24 bodů. Kapitán John Wall přidal 18 bodů a 10 asistencí. V týmu soupeře se tradičně nejvíce prosazovalo podkošové duo Anthony Davis (37 bodů), DeMarcus Cousins (26 bodů a 13 doskoků).

"Jsou to skvělí hráči, oba hvězdní, nepochybuji, že se v budoucnu jejich jméno nedostane do Síně slávy. Nicméně moji svěřenci, myslím, že hned na začátku udali tón utkání, když je dokázali velmi dobře bránit," řekl trenér Brooks. "Ten druhý tým prostě víc chtěl vyhrát. Mám pocit, že jsme to dneska jako tým vůbec nezvládli," mrzelo Cousinse.

Nedělní přemožitel Washingtonu Cleveland prohrál na palubovce Milwaukee 116:119 a teprve podruhé z posledních dvaceti utkání poznal hořkost porážky. Hlavním strůjcem úspěchu Bucks byl Janis Adetokunbo, autor 27 bodů, 14 doskoků a osmi asistencí. Rozehrávač Eric Bledsoe přidal 26 bodů. Obvyklým lídrem vicemistra byl LeBron James s 39 body, Kevin Love přispěl 21 body a 10 doskoky.

Výsledky NBA:

Milwaukee - Cleveland 119:116, Philadelphia - Sacramento 95:101, Washington - New Orleans 116:106 (za domácí Satoranský 6 bodů, 7 doskoků, 2 asistence).

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 33 26 7 78,8 2. Toronto 28 20 8 71,4 3. New York 30 16 14 53,3 4. Philadelphia 30 14 16 46,7 5. Brooklyn 29 11 18 37,9

Centrální divize:

1. Cleveland 32 23 9 71,9 2. Detroit 30 17 13 56,7 3. Milwaukee 29 16 13 55,2 4. Indiana 31 17 14 54,8 5. Chicago 29 9 20 31,0

Jihovýchodní divize:

1. Washington 31 17 14 54,8 2. Miami 30 15 15 50,0 3. Charlotte 30 11 19 36,7 4. Orlando 31 11 20 35,5 5. Atlanta 30 7 23 23,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 29 25 4 86,2 2. San Antonio 31 21 10 67,7 3. New Orleans 31 15 16 48,4 4. Memphis 30 9 21 30,0 5. Dallas 31 8 23 25,8

Severozápadní divize:

1. Minnesota 31 18 13 58,1 2. Denver 30 16 14 53,3 Portland 30 16 14 53,3 4. Oklahoma City 30 15 15 50,0 5. Utah 31 14 17 45,2

Pacifická divize:

1. Golden State 30 24 6 80,0 2. LA Clippers 29 11 18 37,9 3. LA Lakers 28 10 18 35,7 4. Phoenix 32 11 21 34,4 5. Sacramento 30 10 20 33,3