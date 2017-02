Washington - Basketbalisté Washingtonu už v domácím prostředí neprohráli čtrnáct utkání NBA v řadě, což je třetí nejlepší výkon v klubové historii. Týmu Wizards k tomu pomáhá i Tomáš Satoranský a český rozehrávač věří, že "Čarodějové" uspějí i v nadcházejícím bloku čtyř utkání ve své hale Verizon Center a přiblíží se absolutnímu rekordu klubu, kterým je série 22 domácích výher ze sezony 1974/75.

Washington dnes hostí New York Knicks, o dva dny později přivítá Los Angeles Lakers, 4. února New Orleans Pelicans a 6. února Cleveland Cavaliers, obhájce titulu. "Teď budeme proti New Yorku útočit na domácí patnáctou výhru za sebou, tak bychom to chtěli prodloužit. Čekají nás kvalitní soupeři, ale my jsme ve velmi dobré pohodě a věřím, že to prodloužíme minimálně na osmnáct výher," řekl Satoranský českým novinářům po pondělním tréninku.

"Jsou to navíc velmi důležité zápasy, protože nás v březnu čeká venkovní šňůra po západním pobřeží, tak si potřebujeme něco nahrát," dodal.

Aktuální série je třetí nejdelší v historii klubu. Ty dvě lepší ale pocházejí z éry Washingtonu Bullets. Klub se přejmenoval na Wizards v roce 1997, jelikož přezdívka "Střely" byla v době zvyšující se kriminality ve městě nevhodná. Před vlastními diváky se Bullets nejdéle dařilo v sezoně 1974/75, kdy vyhráli 22 domácích zápasů po sobě a následně došli až do finále.

"Teď máme čtrnáct výher, což je rekord Wizards. Neřekl bych, že je naše hala něčím speciální, ani v ní netrénujeme, jsme tam vždy jen na zápasy. Jsme teď ale jako tým ve velké pohodě a doma hrajeme mnohem rychleji dopředu a všichni se cítí dobře. Teď začali chodit i fanoušci a povzbuzují, proto chceme tu vítěznou sérii udržet co nejdéle," uvedl Satoranský.

Díky tomu, že Wizards budou nyní devět dní v domácím prostředí, dorazili za Satoranským i přátelé a rodina. O to více se český reprezentant na zápasy těší. "Plánovalo se to tak hned od začátku sezony. Navíc pak hrajeme i v Brooklynu a pak zas doma s Indianou, tak si to tu ještě protáhnou. Budou tu hodně dlouho. Jsem rád, že je tu mám," pochvaloval si odchovanec USK Praha.

S kamarády se navíc potká i přímo na palubovce, jelikož za New York hrají jeho bývalí spoluhráči ze Sevilly Kristaps Porzingis a Willy Hernangómez. "Sice jsme proti sobě v sezoně už hráli, ale pořád je to proti nim speciální. Mám s nimi velmi dobrý vztah a vzájemné zápasy si užíváme. Setkání s nimi vždy potěší," řekl pětadvacetiletý český reprezentant.

Wizards k prodloužení vítězné série nahrává i to, že New York hrál v neděli velmi těžké utkání v Atlantě, kde prohrál 139:142 až po čtvrtém prodloužení. Někteří hráči tam strávili na palubovce přes 50 minut.

"Může nám to pomoct. Hrát čtyři prodloužení je šílené. Bavil jsem se o tom s klukama a museli prý kvůli tomu zůstat přes noc v Atlantě, protože nestihli let. Tak uvidíme, jestli jim budou chybět síly, přeci jen je to obrovská porce minut, co v Atlantě odehráli," konstatoval Satoranský.

Vzápětí po Knicks čeká Satoranského vůbec první zápas kariéry proti slavným Los Angeles Lakers. "Proti Lakers jsem ještě nehrál, takže tam se mi znovu připomene to, jak skvělý pocit je být součástí této ligy. Ale já se hlavně soustředím na to, abych si vybojoval větší roli v týmu, než abych si užíval, že hraji proti Lakers nebo Clevelandu. Teď už to po těch čtyřech měsících tolik nevnímám jako na začátku," dodal.

Nejdelší série domácích vítězství Washingtonu:

22 - Washington Bullets (1974/75),

15 - Bullets (1989),

14 - Wizards (2016/17), Bullets (1974),

12 - Bullets (1976).