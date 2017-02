Washington - Nikdo nemá v současné chvíli lepší přehled o výkonnosti českého basketbalisty Tomáše Satoranského než asistent trenéra ve Washingtonu Wizards David Adkins. S jediným současným Čechem v NBA totiž každý den individuálně pracuje a pomáhá mu s adaptací na nejlepší soutěž světa. Po čtyřech měsících vzájemné spolupráce je přesvědčený, že Satoranského čeká v NBA zářivá budoucnost.

"Já jsem přesvědčený, že Tomáš bude v této lize opravdu dlouho. Už jsem se za svou kariéru potkal s hodně kluky na této úrovni a Tomáš má v sobě vše, co potřebuje, aby se v NBA prosadil. Má vášeň, miluje basketbal, má schopnosti, ale také pracovní etiku," řekl Adkins českým novinářům ve Washingtonu.

Dvaapadesátiletý kouč se už přes dvacet let věnuje rozvoji talentovaných basketbalistů. Pracoval na univerzitě v Marylandu a nyní je třetím rokem asistentem u Wizards. Právě s ním tráví Satoranský nejvíce času ze všech členů realizačního týmu a věnují se rozvoji schopností českého rozehrávače.

"Největší progres udělal v sebevědomí na hřišti. Všichni víme, že umí hrát, má za sebou skvělou kariéru ve Španělsku. Teď si plní sen hrát v NBA a musí si uvědomit, že má všechny schopnosti na to, aby mohl být dobrým hráčem i tady," míní Adkins.

Satoranského podle něj brzdí především malá trpělivost. "Občas se snadno frustruje. Miluje tuto hru. I když vydělává dost peněz, tak já z celého srdce věřím, že by hrál basketbal i zadarmo. Prostě moc chce hrát a občas by mu neuškodilo být trpělivější. Na tom musí zapracovat," prohlásil Adkins.

"I když to není typický nováček, protože má dost zkušeností, tak pořád je nový v NBA a musí se naučit, jak to tu chodí. Já s ním pracuji každý den a vidím, jak tvrdě maká, jak je soutěživý a že chce být lepší a lepší a uspět. Tomáš hrozně moc chce a občas se snaží až moc. On je největší kritik své hry ze všech. Musí se naučit s tím pracovat. To je proces učení," dodal.

V tom Satoranskému pomáhá, že může svůj talent rozvíjet po boku jednoho z nejlepších rozehrávačů soutěže Johna Walla. "Je to pro něj skvělé. Když se musí naučit bránit někoho tak rychlého, jako je John, je to pro něj velká škola. Učí se, jak proti němu využívat svou výšku. Tomášovou silou je, že dokáže hráče kolem sebe dělat lepšími tím, jak rozděluje míče. Teď se musí naučit další důležité prvky," řekl washingtonský kouč.

S kolegy v realizačním týmu pod vedením trenéra Scotta Brookse si hodně cení toho, že Satoranský jako rozehrávač měří dva metry. "Pro nás je to skvělé. Milujeme to. Pomáhá nám to v obraně, při doskoku, je schopný se přetlačovat s podkošovými hráči. Stále se to ale ještě učí využívat. Hodně také pracujeme na střelbě. Musí ji mít dobrou, aby si ho soupeř více hlídal a tím se uvolňoval prostor pro další hráče," dodal Adkins.