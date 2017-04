Washington - Basketbalisté Washingtonu vstoupili do play off NBA výhrou 114:107 nad Atlantou. Český reprezentant Tomáš Satoranský dostal v dresu vítězů při svém debutu ve vyřazovacích bojích v zámoří šanci na dvě minuty, během nichž se zapsal do statistik jedním faulem.

Washington sice prohrál o čtyři body první čtvrtinu, ale do poločasu vývoj obrátil a v pátém duelu v sezoně porazil Atlantu počtvrté. V dresu Wizards si připsalo šest hráčů včetně kompletní základní sestavy dvojciferný počet vstřelených bodů, kapitán John Wall zaznamenal 32 bodů a 14 asistencí. Nejlepším střelcem Hawks byl s 25 body Němec Dennis Schröder.

Druhý zápas se hraje opět ve Washingtonu ve středu.

Play off NBA - 1. kolo:

Východní konference - 1. zápas:

Washington - Atlanta 114:107.