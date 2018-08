Praha - Fotbalisté Baníku Ostrava v dohrávce 4. kola první ligy vydřeli vítězství 1:0 na hřišti Bohemians Praha 1905 a v tabulce se po třetí výhře vyhoupli na čtvrtou příčku za stoprocentní Slavii, Plzeň a Spartu. Hosté v zápase třikrát trefili tyč, než v 87. minutě duel rozhodl Ondřej Šašinka. Ostravané vyhráli teprve podruhé z posledních 16 venkovních zápasů v lize. Bohemians naopak doma nebodovali teprve podruhé z posledních 13 utkání.

Baník začal na Bohemians zhurta a už po 20 sekundách hry trefil Hrubý břevno. Jinak ale byli aktivnější domácí, kteří si vytvořili územní převahu a často zaměstnávali ostravskou obranu v čele s brankářem Laštůvkou. Aktivní byl zejména na pravé straně Reiter, po jehož průnicích museli hosté několikrát na poslední chvíli odvracet nebezpečí.

Po Maškově standardce hlavičkoval Bartek těsně vedle. Juliš zase po hezké individuální akci zkusil překvapit brankáře Laštůvku, ale ten byl u tyče včas.

Na straně Baníku hrozil zejména Hrubý, ale při své další šanci zamířil hlavou jen do středu branky a Valeš stihl zakročit. Pět minut před poločasem přišel Baník o kapitána Baroše, který zřejmě po předchozím střetu s domácím kapitánem Krchem kulhal a musel střídat. Nahradil ho pozdější hrdina utkání Ondřej Šašinka.

Ve druhé půli Baník opticky vyrovnal hru a v 62. minutě sahal po gólu, jenže Šašinka nastřelil jen tyč a domácí podruhé v zápase zachránila branková konstrukce. A v 75. minutě k tomu došlo potřetí, poté co se ve vápně položil do střely přes hlavu Diop. Míč se znovu odrazil jen od tyče a z dorážky minul branku Šašinka.

Bohemians se pokusili oživit hru střídáními a na hřiště přišli Vodháněl a Bahrajnec Hilál. Klokani se snažili o závěrečný tlak, ale výraznější šanci už si nevypracovali. To soupeři se povedlo střídání lépe. Jakub Šašinka po pár sekundách na hřišti našel ve vápně bratra Ondřeje a ten zblízka propálil Valeše a zařídil Baníku vítězství.

Hlasy po utkání:

Martin Hašek (trenér Bohemians): "Minule jsme vyhráli a já byl naštvaný, dnes prohrajeme a jsem smutný, protože si nemyslím, že by to měla Ostrava uhrát vzadu na nulu. Zápas však odhalil, že na to zatím ještě úplně nemáme. V první půli to byl od nás solidní výkon, ale nevytěžili jsme z toho gól. Baník nás ohrožoval jen ze standardek. My ale na ten solidní výkon ve druhé půli nenavázali. Zápas se převaloval na stranu Baníku, ale pořád jsme chtěli dát gól. Pak jsem si říkal, že 0:0 bude dobrý bod, a v tu chvíli jsme inkasovali. Náš stoper měl míč na hlavě a odvrátil ho na hráče Baníku a pak už jsme na to nezareagovali. Zápas ukázal naši momentální sílu. Nějaká je, ale není taková, jakou bychom potřebovali. Věřím, že po reprezentační pauze budeme kompletní, ještě přivedeme ideálně dva hráče a budeme silnější. Do té pauzy ale potřebujeme vytěžit co nejvíce bodů. Teď jich máme šest, což je celkem dobré, ale kdybychom k tomu dnes nějaké přidali, bylo by to lepší."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Vezeme si domů tři body, ale nebylo to jednoduché utkání. Táhli jsme za kratší provaz, těžko jsme je chytali po pravé straně. Pak jsme je ale začali nutit k nákopům a utkání jsme chytili. Dali jsme silné hráče do útoku a odměnilo se nám to za tři body. Čtvrtého místa si velice vážíme. Mužstvo prošlo hodně změnami a stále se ještě sehrává. Věřím, že ještě půjdeme nahoru, až nabereme sebevědomí hlavně v zadních řadách. Zranil se Milan Baroš, uvidíme, jak bude vypadat. Měl nakopnuté lýtko a spadlo mu to do achillovky. Co vydržel, to vydržel, a teď uvidíme. Z bratrů Šašinků mám radost. Vrátili se nám z hostování, potenciál v Ondrovi je veliký, Jakub má zase velké fyzické předpoklady. Když se s ním někdo srazí, tak je to jak s parním válcem."