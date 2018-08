Praha - V Ďolíčku jsou nyní fanoušci zvyklí na spolupráci rodinných příslušníků v podání klanu Hašků, jenomže v duelu 4. kola první ligy je zastínila ostravská rodina Šašinků. Jakub v závěru nahrál mladšímu bratru Ondřejovi a ten svým prvním gólem v české lize rozhodl o výhře Baníku nad Bohemians 1:0.

"Kdy jsme si naposledy takhle nahráli na gól? Možná někdy v žáčcích nebo přípravce, kdy jsme spolu hráli. Pak už moc ne. Jsem rád, že mi nahrál na gól zrovna brácha, ale je to práce celého týmu. Jsem nesmírně rád, že to dnes dopadlo třemi body," řekl novinářům dvacetiletý Ondřej Šašinka.

Velký talent ostravského fotbalu nakukoval do ligy už jako sedmnáctiletý, tehdy ale Baník neúspěšně usiloval o záchranu. V minulé sezoně se Ostravanům také příliš nedařilo a na mladého útočníka se tolik nedostávalo, využil proto možnost hostovat na Slovensku ve Zlatých Moravcích, kde dal první dva ligové góly. V létě se vrátil a brzy se dočkal trefy i v české lize. Baníku se navíc konečně i daří vyhrávat a je čtvrtý v tabulce.

"Start je to úplně super. I mně jako mladému se hraje mnohem lépe. Můžeme hrát v klidu a ne, jako když jsme předtím hráli o záchranu. Je to něco úplně jiného," připustil Šašinka.

V duelu na Bohemians zvládl nelehký úkol, poté co v závěru prvního poločasu musel vystřídat zraněnou hvězdu týmu Milana Baroše. A autora hattricku z minulého utkání nahradil i gólově. "Za to jsem rád, ale Milan je prostě Milan. Učím se od něj na každém tréninku," řekl o klubové legendě.

Dokonce i on mohl pomýšlet na hattrick, kdyby využil všechny své šance. Ještě před gólem trefil tyč a nadějnou dorážku poslal vedle odkryté branky. "Při té první šanci jsem moc nečekal, že mi to takhle obránce nalije na nohu. Chtěl jsem trefit bránu, to se povedlo, ale byla to tyč. A pak tam Diop zkoušel nůžky, byla z toho další tyčka, spadlo mi to na koleno a ven ze hřiště," popsal Šašinka.

Baník se díky jeho brance dostal na čtvrté místo v tabulce, lepší už jsou jen zatím suverénní Slavia, Plzeň a Sparta. Šašinka věří, že na těchto pozicích by se Ostravané mohli pohybovat celou sezonu. "Naše cíle jsou vždy nejvyšší. Máme tým na to, abychom hráli o co nejvyšší příčky, tedy o skupinu o titul," přiznal Šašinka, že pomýšlí na umístění v nejlepší šestce.