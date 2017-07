Stanford (USA) 1. srpna (ČTK) - Ruská tenistka Maria Šarapovová zvládla první zápas po téměř čtvrtroční pauze zaviněné zraněním, když v pondělním utkání prvního kola na turnaji ve Stanfordu zdolala po více než dvou hodinách Američanku Jennifer Bradyovou 6:1, 4:6, 6:0. Pro vítězku pěti grandslamů a bývalou světovou jedničku to byl první zápas na amerických betonech po dvou letech. Jiří Veselý vstoupí do antukového turnaje v Kitzbühelu, kde plní roli sedmého nasazeného hráče.

"Přijde mi, že jsem bojovala s řadou věcí. Měla jsem dlouhou pauzu, navíc proti mě stála silná soupeřka. Pořád musím dohánět ty, co mají normální sezonu. Ale pokud jsem to já, kdo vyhraje poslední bod, mám před sebou další zápas. Čím víc budu hrát, tím budu lepší, a o to mi jde," řekla Šarapovová. V dalším kole čeká aktuálně 173. hráčku žebříčku turnajová sedmička Ukrajinka Lesja Curenková.

Třicetiletá Šarapovová, která se vrátila k tenisu v dubnu po patnáctiměsíčním trestu za pozitivní dopingový nález na meldonium, si o měsíc později na antukovém turnaji v Římě poranila stehenní sval. Vzhledem k nízkému postavení na žebříčku může startovat jen díky divokým kartám od pořadatelů, což část expertů a soupeřek Šarapovové kritizuje a označuje za protekci.

Veselý začne v Kitzbühelu proti senzačnímu finalistovi z Gstaadu

Kitzbühel (Rakousko) - Tenista Jiří Veselý dnes vstoupí do antukového turnaje v Kitzbühelu, kde plní roli sedmého nasazeného hráče. Na úvod ho však čeká zrádný soupeř. Los mu poslal do cesty Němce Yannicka Hanfmanna, který se na minulém turnaji v Gstaadu dostal z kvalifikace až do finále a zaznamenal životní úspěch.

Ve finále sice Hanfmann podlehl Italovi Fabiu Fogninimu, i tak si ale ve světovém žebříčku polepšil o 45 míst na 125. příčku. Veselý je v pořadí ATP o 77 míst výš, takže bude papírovým favoritem. Oba hráči proti sobě nastoupí poprvé. Veselý je jediným českým zástupcem ve dvouhře.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů a žen ve Washingtonu (tvrdý povrch):

Muži (dotace 2,002.460 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Medveděv (Rus.) - Opelka (USA) 6:7 (6:8), 6:3, 7:6 (8:6), Mahut (Fr.) - Fabbiano (It.) 6:1, 7:6 (7:3), Bhambri (Indie) - Kozlov (USA) 7:5, 2:0 skreč, Paul (USA) - Ruud (Nor.) 3:6, 7:5, 3:0 skreč, Pella (Arg.) - Ramanathan (Indie) 6:4, 6:1, Donaldson (USA) - Sela (Izr.) 6:7 (6:8), 6:4, 6:3, Copil (Rum.) - Bangoura (USA) 6:4, 7:6 (7:1), Lacko (SR) - Halebian (USA) 6:3, 6:4, Laaksonen (Švýc.) - Pospisil (Kan.) 6:7 (7:9), 6:4, 6:3.

Ženy (dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Sabalenková (Běl.) - Davisová (3-USA) 7:5, 6:3, Görgesová (4-Něm.) - Abandaová (Kan.) 6:4, 6:4, Andreescuová (Kan.) - Giorgiová (It.) 5:7, 6:3, 6:4, Dodinová (5-Fr.) - Jankovičová (Srb.) 4:6, 6:3, 2:0 skreč, Van Uytvancková (Belg.) - Čepelová (7-SR) 7:5, 0:6, 6:1, Petkovicová (Něm.) - Naraová (Jap.) 6:4, 7:6 (7:5), Duqueová (Kol.) - Rogersová (USA) 6:4, 6:1, Erraniová (It.) - Ozakiová (Jap.) 7:6 (7:0), 6:2.

Turnaj žen ve Stanfordu

(tvrdý povrch, dotace 776.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Curenková (7-Ukr.) - Arruabarrenaová (Šp.) 6:3, 6:3, Dayová (USA) - Doiová (Jap.) 6:4, 6:2, Konjuhová (5-Chorv.) - Erakovicová (N. Zél.) 6:3, 1:0 skreč, Šarapovová (Rus.) - Bradyová (USA) 6:1, 4:6, 6:0, Vichljancevová (Rus.) - Laová (USA) 6:4, 6:3.

Čtyřhra - 1. kolo:

Spearsová, Vandewegheová (3-USA) - Hrdinová, Muhammadová (ČR/USA) 6:3, 6:0.

Turnaj mužů v Los Cabos v Mexiku

(tvrdý povrch, dotace 727.995 dolarů):

Mannarino (7-Fr.) - Jung (Tchaj-wan) 6:3, 6:3, Kokkinakis (Austr.) - Tiafoe (8-USA) 7:6 (7:3), 7:6 (12:10), Santillan (Austr.) - Kravčuk (Rus.) 6:0, 6:1, Ebden (Austr.) - Novikov (USA) 1:6, 6:3, 6:3, Džumhur (Bos.) - Daniel (Jap.) 6:7 (4:7), 6:3, 6:3, King (USA) - Sánchez (Mex.) 6:4, 6:4.