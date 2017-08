New York - Ruská tenistka Maria Šarapovová dostala od organizátorů US Open volnou kartu k účasti v hlavní soutěži. Bývalá vítězka turnaje by si tak mohla zahrát poprvé od loňského Australian Open na grandslamu. V New Yorku startovala Šarapovová naposledy v roce 2014.

Bývalá světová jednička potřebuje k účasti v hlavní soutěži turnajů pozvání pořadatelů, neboť jí aktuálně patří až 148. místo v žebříčku. Není však jisté, zda Šarapovová volnou kartu na US Open využije, neboť má zraněnou ruku.

Třicetiletá Šarapovová se v dubnu vrátila k tenisu po patnáctiměsíčním trestu za užívání zakázaného meldonia. Na grandslamovém Roland Garros nestartovala kvůli tomu, že jí organizátoři coby dopingové hříšnici odmítli udělit volnou kartu.

Pětinásobná grandslamová vítězka byla připravena absolvovat kvalifikaci na Wimbledon, kvůli zranění nohy však nakonec vynechala celou sezonu na trávě. Vrátila se až na konci července ve Stanfordu, kde vyhrála jeden zápas, ale k dalšímu už nenastoupila vinou zranění ruky. Kvůli němu se také následně ohlásila z turnajů v Torontu a Cincinnati.

Grandslamové US Open, které Šarapovová vyhrála v roce 2006, začíná v New Yorku za necelé dva týdny.