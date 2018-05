Madrid - Lídr španělských socialistů Pedro Sánchez shromáždil dostatek hlasů pro vyslovení nedůvěry vládě lidoveckého premiéra Mariana Rajoye. Sánchez na dnešním zasedání parlamentu slíbil dialog s katalánskou separatistickou vládou i to, že bude respektovat již částečně schválený rozpočet. Těmito dvěma sliby přesvědčil nerozhodnuté baskické a katalánské nacionalisty, díky nimž může v pátek parlament odhlasovat odvolání Rajoyovy vlády, píší španělská média.

"Znovu postavíme mosty ke všem autonomním regionům a navážeme dialog s novou katalánskou vládou," prohlásil dnes Sánchez na jednání dolní komory parlamentu. Vztahy s Katalánskem se vyostřily loni na podzim poté, co tamní regionální vláda uspořádala referendum o nezávislosti a Madrid poté převzal správu nad Katalánskem. Rajoy dialog s katalánskými separatisty odmítal.

Návrh na vyslovení nedůvěry vládě podali socialisté minulý týden poté, co soud zveřejnil vysoké tresty pro více než dvacítku bývalých regionálních politiků a funkcionářů vládní Lidové strany (PP). Verdikt se týká jedné z větví rozsáhlé korupční kauzy a skutky v této části se staly v letech 1999 až 2005.

Rajoy se dnes před poslanci hájil s tím, že nikdo z jeho ministrů ani ze současného vedení PP odsouzen nebyl a že korupce je ve všech stranách. "Uznávám, že v PP byla korupce, ale PP není zkorumpovaná strana, od té doby, co tyto nepravosti vypluly na povrch, jsme vyhráli troje volby," řekl Rajoy, který si vysloužil potlesk usmívajících se poslanců jeho strany.

Socialisty Rajoy obvinil ze snahy dostat se k moci. "Z jaké morální autority mluvíte? Jste snad svatá Tereza z Kalkaty?" hřměl energicky španělský premiér, který se podle místních médií rozhodl bojovat, ač se jeho bitva zdá prohraná. "Korupce je ve všech stranách," dodal. Socialisty tvrdě kritizoval a Sáncheze obvinil z pokusu o "převrat", protože u voleb by podle něj nevyhrál.

Rajoy také kritizoval Sáncheze, že ohrožuje stabilitu země. Pokud se Sánchez stane premiérem, je podle Rajoye ohroženo oživení ekonomiky. "Země nemůže volit mezi demokracií a stabilitou, nelze normalizovat korupci," reagoval Sánchez. "Jste ochoten podat demisi, tady a teď?... můžete odejít z úřadu dobrovolně," vyzval Rajoye Sánchez, který vystupoval klidně, podle konzervativního deníku ABC "až nudně". Po svém vystoupení jednací sál opustil a další průběh jednání nesledoval.

Baskičtí nacionalisté, kteří požadovali Sánchezem přislíbené rozpočtové záruky, již podle webu deníku El Diario socialistům i lidovcům oznámili, že vyslovení nedůvěry vládě podpoří. S jejich pěti hlasy budou mít socialisté a další strany usilující o Rajoyovo odvolání celkem 178 hlasů, tedy o dva více než potřebnou absolutní většinu ze všech 350 poslanců. Rajoy tedy bude moci být okamžitě odvolán a premiérem se stane Sánchez, který rozhodne o termínu vypsání předčasných voleb.

Premiér má rovněž možnost sám rezignovat ještě před hlasováním. Pokud by se rozhodl k tomuto kroku, který dosud odmítal, muselo by se konat hlasování o důvěře vládě. V případě, že by Rajoy důvěru nezískal, mohl by se o to pokusit někdo jiný.