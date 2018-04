Praha - Hokejový útočník David Kaše úspěšně zvládl s Morou boj o záchranu v baráži o švédskou ligu a těší se na další zkušenost v dresu české reprezentace. Jednadvacetiletý odchovanec Kadaně v ní debutoval loni v srpnu v duelech proti Slovensku a dnes se zapojil do přípravy před mistrovství světa v Dánsku.

"Jsem hrozně šťastný, že jsem pozvánku dostal a můžu zabojovat o mistrovství světa. Jakmile jsme dohráli ve Švédsku, tak jsem se sbalil a přiletěl," řekl Kaše, který se chce o možnost startu na šampionátu v Dánsku poprat. "Šance vždycky nějaké jsou. Já chci jít postupně po krůčkách. Teď se hlavně připravit na dvě utkání s Francií. To je pro mě takový první schod té pyramidy."

Do Švédska se vydal, aby udělal další krok k vysněnému startu v NHL. Jeho práva vlastní od draftu v roce 2015 Philadelphia, která si jej vybrala v pátém kole na 128. pozici. Zatím netuší, zda se vydá do zámoří nebo bude pokračovat v Evropě.

"Chtěl bych udělat další krok k NHL, ale cesta je těžká. Uvidíme, může se stát cokoliv. Teď jsou plány jisté. Pro mě je teď důležité to, abych se porval o mistrovství. Neřeším, co bude příští sezonu. Chci se probojovat do hlavního týmu a udělat nějaký úspěch. To je můj cíl," dodal.

Kdyby v týmu vydržel, mohl by se teoreticky potkat v reprezentaci se starším bratrem Ondřejem, který ale bude hrát s Anaheimem první kolo play off NHL se San Jose. "Nějaké malé debaty o tom byly. Teď je v play off a já určitě chci, aby došli co nejdál. I on si to přeje. Pro něj je důležité se soustředit jen na klub a zkusit dojít co nejdál," přál by sourozenci jiný scénář závěru sezony s úspěchem ve Stanleyově poháru.

Bratra, od kterého se už od malička inspiruje, pozorně v NHL sleduje. "Koukám na každý jeho zápas, každý den jsme spolu v kontaktu. Jsem rád, že se dostali do play off. Je tam s ním teď taťka. Jsem rád, že po té malé krizičce, co tam měl, se nakopl a pomohl hodně Anaheimu k postupu do play off," doplnil na dresu druhého nejlepšího střelce Ducks.

Rád by také v nejlepší lize světa prorazil, ale je mu jasné, že jen dobrá vizitka bratra mu nepomůže. "Komentátoři už se to naučili vyslovovat, to je pozitivní. Já se ale snažím jít svojí cestou," usmíval se Kaše.

Do Mory odešel loni v létě z extraligového Chomutova a tento krok si pochvaluje. "Byl jsem naprosto spokojený a zvolil jsem správně. Je to jiný hokej než tady. Neklade se tam tolik důraz na systém. Je tam hodně mladých hráčů a dostávají hodně prostor. Je tam větší drajv do brány a každý hráč si tam dovolí víc než v extralize," uvedl Kaše.

Sezona ale byla podle něj hodně psychicky náročná, protože Mora se pohybovala na chvostu tabulky a šla z předposledního místa do baráže. V té zdolala Leksand 4:1 na zápasy. "Už od začátku jsme ztráceli a hráli jsme vzadu. Moc se nedařilo. Dvakrát jsme měnili trenéra, což také není příjemné. Byly trošku tlaky seshora, protože se Mora dostala po několika letech do nejvyšší ligy a chtěli se zachránit," popisoval Kaše.

První angažmá v zahraničí zvládl i mimo led dobře a vychutnal si ho. "Jsem prvním rokem z domova. Vůbec jsem nevěděl, co od toho čekat. Nejhorší bylo přijít domů po tréninku a sám si udělat nějaký program. S jídlem jsem problémy neměl, vařím rád. Hodně jsem se skamarádil s klukama z Ameriky. Trávili jsme pak hodně čas spolu. Myslím, že jsem to zvládl dobře se starat sám o sebe," popsal Kaše.

Ve Švédsku se podle něj žije velice příjemně. "Mora je patnáctitisícové město, něco jako moje rodná Kadaň. Bydlel jsem asi minutu a půl od stadionu. V listopadu začal padat sníh a teď tam ještě pořád byl. Bylo úžasné mít Vánoce na sněhu. V půlce sezony přijela přítelkyně. Hodně jsme trávili čas na běžkách, výlety a procházkami po krajině," líčil Kaše.