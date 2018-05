Jablonec nad Nisou - Šance získat zaměstnání pro lidi propuštěné z vězení po odpykání trestu je dnes vyšší než v minulosti. Mezi firmami ale stále přetrvávají stereotypy. Například, když požadují čistý trestní rejstřík i pro pozice, pro něž to není nutné. K úspěšnému umístění propuštěného je také nutné řešit jeho problémy už při výkonu trestu, zejména exekuce. ČTK to dnes řekl na semináři v jablonecké věznici Rýnovice projektový manažer personální společnosti DP Work Lukáš Salivar. Do osmi projektů DP Work se zapojilo kolem 1000 vězňů.

"Až v posledních třech projektech jsme začali být úspěšní, kdy hovoříme alespoň o 50 procentech (zaměstnaných)," uvedl Salivar. V prvních projektech podle něj společnost řešila hlavně práci a ubytování pro odsouzené. "Ukázalo se, že to nestačí," řekl. Hlavním problémem, který nemotivuje propuštěné hledat si či udržet práci, jsou dluhy. "Nejsou schopni si s tím sami poradit. Dluhy mají extrémní a nejsou seznámeni ani se všemi, co mají," řekl Salivar. Společnost se proto snaží s odsouzenými řešit jejich exekuce i další nevyřešené životní situace už při výkonu trestu.

Vězeňská služba v průzkumu zaměstnávání vězňů po odpykání trestu oslovila v zemi asi 300 firem, které je zaměstnávají. Dotazník vyplnilo zhruba 150 společností. "Výsledky ještě zpracováváme, ale vychází to velmi pozitivně. Asi 70 procent z nich je ochotno odsouzené po odpykání trestu zaměstnat," uvedla Hana Charvátová z Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR.

Svaz průmyslu a dopravy ČR za dobré řešení považuje, pokud firmy vězně zaměstnají už v době trestu a mohou si ho tak prověřit. "Výhodou je, že v té době je již vyškolený a ví co a jak. Není pro firmu nováček. Odsouzeným zase práce v době výkonu trestu umožňuje zachovat si pracovní návyky nebo i částečně splácet své závazky," uvedla za svaz Jitka Hejduková.

Dobrou zkušenost s vězni má například liberecká firma Mocca. "Od podzimu 2016 zaměstnáváme kolem deseti odsouzených. Spokojeni s nimi víceméně jsme," uvedla personalistka firmy Hana Černošová. Podle ní nedávno přijali jako stálého zaměstnance prvního člověka, jemuž vypršel trest. "Je to pro nás výhodné, je už zaučený," dodala.

V českých věznicích pracuje pro veřejné i soukromé subjekty zhruba 60 procent vězňů, ještě před dvěma lety to bylo jen asi 46 procent. Odsouzené se nyní daří více zaměstnávat vzhledem k obecnému nedostatku pracovních sil i vzhledem k tomu, že náklady zaměstnavatele na pracujícího vězně jsou výrazně nižší než u běžných zaměstnanců. Podle Černošové se jim to vyplatí i poté, co vězňům od dubna stouply odměny. "Pořád je to levnější pracovní síla než naši nebo agenturní zaměstnanci," dodala.

V zaměstnávání odsouzených patří věznice v Jablonci mezi nejlepší v zemi. "Zaměstnanost dlouhodobě osciluje kolem 80 procent. Pracujeme pro dvě firmy v automobilové průmyslu, ve výrobně cukrovinek, vyrábíme vypínače, svítidla a vzduchotechnické jednotky, podílíme se na úklidu města a na třídění odpadků," řekl ředitel věznice Vlastimil Kříž.