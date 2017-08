Praha - Trenéra Jaroslava Šilhavého mrzelo vyřazení fotbalistů Slavie ve 4. předkole Ligy mistrů s APOELem Nikósie o to víc, že cítil, že jeho svěřenci byli ve dvojutkání až na 20 minut úvodního zápasu na Kypru lepší a měli velikou šanci na postup. Litoval, že Pražané i v domácí odvetě protáhli své trápení v koncovce a po bezbrankové remíze nesmazali venkovní porážku 0:2.

"Jsem zklamaný, myslím, že mimo asi dvacetiminutovky na Kypru jsme byli lepším týmem. Bohužel ta úvodní desetiminutovka na Kypru, kdy jsme dostali oba góly, nás stála postup," řekl Šilhavý na tiskové konferenci.

"Nechtěl bych ze soupeře dělat nějaké chudáky, mají hodně kvalitní hráče. V kontextu toho dvojutkání a i soupeře, aniž bych ho chtěl podceňovat, ale byla šance dostat se do Ligy mistrů veliká. Měli jsme titul, byli jsme v mistrovské části, vyhnuli jsme se nemistrovské, kdy by ti soupeři mohli být vzhledem k našemu nenasazení úplně jinde. O to víc to mrzí," dodal slávistický trenér.

I po středeční odvetě žehral na bídnou koncovku týmu, Slavia neskórovala už potřetí za sebou. "Chtěli jsme vstoupit do zápasu tlakem, zkusit dát co nejdřív gól. První se nám podařilo, to druhé ne. Hráče musím pochválit, odvedli velký výkon, akorát nás neustále zlobí produktivita. Minimálně jeden gól jsme měli dát, soupeř by pak znervózněl a my bychom to třeba zdramatizovali. Věřím, že kdybychom dali první gól, diváci by se ještě víc chytli," poznamenal Šilhavý.

"Prostě jsme vypadli, myslím, že po dobrých výkonech, ale špatná produktivita nás stála vyřazení, to je asi jasné. Život jde dál, čekají nás další zápasy. V neděli hrajeme s Boleslaví, pak je 14 dní pauza. Věřím, že se tam tým stabilizuje, hráči se uzdraví, budeme silnější a konečně budeme dávat góly," dodal kouč.

Slabou produktivitu by mohl pomoci vyřešit příchod útočné posily, o kterou Slavia usiluje. "Neustále se na tom pracuje, to okno je ještě otevřené, takže já věřím, že to dopadne. Typologicky by měl být jako Milan Škoda. Ale doufám, že i ti naši útočníci, co tu jsou, se taky proberou," uvedl Šilhavý.