Klimkovice (Ostravsko) - Sanatoria Klimkovice nedaleko Ostravy připravila na příští rok řadu novinek v terapii pro děti i dospělé. Jsou mezi nimi metoda EEG Biofeedback, která pomáhá trénovat mozek a zlepšit fungování centrálního nervového systému nebo terapie OptiMusic, při níž budou pacienti vlastními pohyby spouštět zvuky. Na tiskové konferenci to řekli zástupci lázní.

Prokurista sanatorií Jozef Dejčík oznámil, že na příští rok chystají investice za 20 až 25 milionů, obdobně jako letos. Část půjde do oprav a část do nových přístrojů. "Určitě budeme pořizovat robotické zařízení na nácvik chůze pro dětskou léčebnu. Bude to přístroj, který variabilně učí děti s postižením chůze různým pohybům," řekl Dejčík.

Jednou ze zásadních novinek mezi terapiemi v Sanatoriích Klimkovice bude v příštím roce metoda VitalStim určená pro pacienty s dysfagií, tedy s problémem polykání potravy. Nejčastěji postihuje lidi po mozkové příhodě nebo úrazu hlavy. "Pokud mají zaveden peg, tedy umělý přívod potravy přímo do žaludku, pak se terapie soustředí na jeho odstranění. Jde o poměrně náročnou metodu," uvedla mluvčí sanatorií Ivana Gračková.

Děti budou moci nově využívat například terapii Ergo-kogni-4image se speciálním přístrojem. Projektor promítá obraz z počítače, dítě do něj maluje, doplňuje ho nebo skládá puzzle. "Výhodou je projekce nejen na stůl, ale i na stěnu a na zem, čímž je zvětšena plocha. Dá se to promítat kdekoli. Dítě může ovlivňovat obraz pomocí tužky s dotykovým senzorem, takže je rozdíl třeba oproti tabletu, kdy to ovládá rukou. Tady musí opravdu držet tužku, což je důležité pro vstup do školy," řekla lékařka Lenka Dzidová.

Další novou metodou je EEG Biofeedback, kdy má dítě na temeni a uších elektrody snímající elektrickou aktivitu mozku, kterou znázorňují ve formě křivek na počítači. Funguje to i jako jednoduchá videohra, kterou dítě ovládá silou mysli. "Tím, že ho to baví, lépe vynakládá svou energii a své schopnosti k ovládání obrazu. Cílem je zlepšit funkce mozku," vysvětlila Dzidová. Výhodou podle ní je, že jsou terapie pod jednou střechou.

"Kombinuje se fyzikální terapie s aktivizací mozku, což je samozřejmě výhoda pro výsledný efekt," řekla lékařka.

Novinkou bude také terapie OptiMusic využívající audiovizuální systém, při němž v interakci s barevnými světelnými paprsky jakýkoliv pohyb spouští zvuk. "OptiMusic umožňuje lidem rozhodovat o zvucích, které slyší a které je obklopují. To otevírá celý svět smyslového zkoumání, které je skutečně osvobozující pro pacienta každého věku a schopností. Multismyslový systém interaktivních světelných paprsků je revoluční způsob, jakým lidé se speciálními potřebami spolu komunikují, jak se učí a rozhodují," popsala Dzidová.

Sanatoria Klimkovice se specializují hlavně na nemoci pohybového ústrojí a neurologická onemocnění jako dětská mozková obrna, mozková mrtvice, traumatické poškození mozku či roztroušená skleróza. Ročně má více než 7000 pacientů.