San Antonio (USA) - Basketbalisté San Antonia porazili v pátém duelu druhého kola play off 110:107 po prodloužení Houston a v semifinálové sérii Západní konference se ujali vedení 3:2. Spurs táhl s 22 body a 15 doskoky Kawhi Leonard, jenž ale v nastavení nehrál kvůli zvrtnutému kotníku. Rockets nepomohl ani triple double Jamese Hardena, který nasbíral 33 bodů, 10 asistencí a 10 doskoků, ale také devět ztrát.

V základní sestavě San Antonia na rozehrávce poprvé nastoupil Australan Patty Mills, který trefil pět trojek a s 20 body si vyrovnal osobní rekord. Mladík Dejounte Murray, jenž nastoupil v základu v předchozích dvou zápasech po zranění Tonyho Parkera, tentokrát vůbec nehrál.

Spurs vedli v první čtvrtině o devět bodů, ale ve třetí části už měli devět bodů navrch hostující Rockets. V polovině třetí čtvrtiny navíc lídr San Antonia Leonard došlápl na Hardenovu nohu, ve zbytku základní hrací doby už odehrál jen pár minut a v prodloužení se na palubovce neobjevil vůbec.

I tak se domácím povedlo dovést duel do prodloužení, poté co 34 sekund před čtvrtou sirénou vyrovnal Manu Ginóbili na 101:101. Tento stav vydržel až do čtvrté minuty nastavení, kdy trefil trojku houstonský Patrick Beverley. Spurs ale dokázali otočit na 110:107 díky sedmi bodům Dannyho Greena. Houston při závěrečném útoku svěřil míč Hardenovi, který se v poslední sekundě pokusil o střelu za tři body, ale čistě ho zblokoval argentinský veterán Ginóbili.

Šestý zápas série se hraje ve čtvrtek v Houstonu.

2. kolo play off NBA:

Západní konference - 5. zápas:

San Antonio - Houston 110:107 po prodl. (stav série 3:2).