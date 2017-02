Hochfilzen (Rakousko) - Ve sluncem zalitém areálu absolvovala biatlonistka Gabriela Koukalová první trénink coby světová šampionka. Vítězka pátečního sprintu na mistrovství světa v rakouském Hochfilzenu dnes rozdávala úsměvy a chystala se pomalu na nedělní stíhací závod.

Po tréninku spěchala Koukalová do televizního studia, kde viděla sestřih zlatého závodu. "A měla jsem co dělat. Myslela jsem si, že jsem drsňák, že už to mám všechno zmáklé, ale zase jsem musela zamačkávat slzičku," přiznala.

Stále jí přijde nepochopitelné, že na triumf dosáhla. "Dojde mi to s odstupem až doma," řekla. Úspěch jí připomíná medaile, kterou dostala večer na slavnostním vyhlášení, při němž si zpívala hymnu. "Medaile je hezká, je zlatá a neměla bych na ní hledat nějaké chyby," uvedla. Ale nezapřela v sobě, že je vyučený rytec a sama už medaile navrhovala. "Z profesního hlediska jsou tam rezervy," konstatovala.

Na dopolední trénink přišla ve slunečních brýlích a v dobré náladě. "Trénink v takovém počasí a takové krásné atmosféře, to je opravdu za odměnu. Mám ráda slunce, užiju si každou chvilku dne," pochvalovala si.

Na přípravu biatlonistek dohlížel na střelnici kouč žen Zdeněk Vítek. "To se moc často nestává, trénovat mistryni světa. Rozhodně to je dobrý pocit," usmíval se bronzový medailista ze sprintu na MS v roce 2003.

Koukalová měla standardní volný trénink mezi závody. Nijak se nelišil od těch předchozích, kdy se ještě nepyšnila titulem šampionky. "Střelí se pár položek pro upevnění rutiny a volné vyjetí pro stažené svaly, aby se uvolnily," řekl Vítek.

Ze 70 ran v tréninku minula Koukalová pouze jednu. "Bez problémů," křikl na ni Vítek a ukazoval na tabulce povedené rány. Vítězka Světového poháru předvedla svůj tradiční výkon. "Ona moc nechybuje," doplnil Vítek po hodinovém tréninku mistryně světa.

Po tratích jezdila Koukalová místy klasickým stylem. "Je to změna pohybu a tělo posílí i jiné svalové skupiny, které při skejtu moc nevyužíváme. Je dobré dělat jiný pohyb než normálně," vysvětlila.

Triumf ve sprintu Koukalovou navnadil. Už večer po závodu si říkala, že by stíhací závod chtěla jet hned další den. "Byla jsem v takové euforii, že jsem málem litovala toho, že už nezávodíme dneska. To se stává hodně zřídka," smála se.

Do dalších závodů na šampionátu i do ve zbytku sezony půjde s čistou hlavou. Titulem si splnila cíl, s kterým do zimy vstupovala. "Teď už si to můžu jenom užít a jak to vyjde, to nechám radši koňovi. Ten má větší hlavu," řekla.