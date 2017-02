Hochfilzen (Rakousko) - Ráno se na lyžích proháněl po závodních tratích a v myšlenkách si promítal, jak si před dvanácti lety na stejném místě dojel pro překvapivý titul mistra světa. Biatlonista Roman Dostál je nyní v Hochfilzenu v roli televizního spolukomentátora, zlato má vystavené pro návštěvníky ve vitríně na chatě Tesanka v Jizerských horách, kterou s manželkou provozují.

Zatímco letošní šampionát je v rakouském středisku zalitý sluncem, Dostál si pro pro vítězství v roce 2005 dojel ve vytrvalostním závodu na 20 kilometrů s číslem 17 v hustém sněžení. Na střelnici minul jen poslední z dvaceti terčů.

"Nostalgie mě úplně nepřepadla," řekl šestačtyřicetiletý Dostál k pocitům, které se ho zmocnily, když letos přišel na stadion. Během šampionátu si po 12 letech udělali fotku s tehdy druhým Michaelem Greisem z Německa. "On teď komentuje pro Eurosport. Dělali jsme si srandu, co kdo dělá a tak," uvedl Dostál. Možná se vyfotí také s tehdy bronzovým Němcem Ricco Grossem, který trénuje Rusy.

Ve čtvrtek je na pořadu právě vytrvalostní závod a na startu se objeví i Nor Ole Einar Björndalen, který tehdy vyhrál všechny ostatní individuální závody. "Je to borec. O čtyři roky mladší než já, ale asi bych to v jeho letech už nechtěl a ani si neuměl představit. Do těch čtyřiceti mi to stačilo," usmál se Dostál.

Měl radost, že ho v Hochfilzenu napodobila Gabriela Koukalová vítězstvím ve sprintu. Čeští mistři světa z tyrolského střediska se potkali den po zlatém dni Koukalové. "Pogratuloval jsem jí, ani jsem od ní nic moc nevyzvídal. Je vidět, že se soustředí na celý šampionát. Jako bývalý sportovec bych se s ní bavil o něčem jiném než o sportu, to ten sportovec potřebuje," řekl Dostál.

Veškerý svůj čas věnuje práci na chatě. Je tam vším, co je potřeba. Správcem, manažerem, číšníkem i odklízí sníh. "Dělám vše od A do Z. Vedeme to se ženou, máme tam kuchařku, ještě jednu holčinu a pomáhají nám rodiče. Někdy to je na víc než na čtrnáctihodinový pracovní den," řekl.

Po biatlonové kariéře toužil zkusit něco jiného. Především chtěl trávit víc času s manželkou a dětmi. "Cítil jsem, že bych měl být chvíli doma. Sice jsem v podstatě pořád na chalupě, ale jsme si nablízku," těší Dostála, jehož syn Roman sportovní náturu nezdědil. "Sport je před ním sprosté slovo," vtipkuje Dostál. Dcera Anita tancuje a hraje tenis, ale na běžky se moc často nedostane. "Sice máme stopy za chalupou a ona by ráda chodila, ale není čas se jí věnovat," litoval Dostál.

Když to jde, jezdí spolukometovat pro Českou televizi. Po práci sedne do auta a spěchá do Prahy a pak co nejrychleji zpět, aby se staral o hosty. "Komentování je koníček. Snažím se to skloubit, ale už to moc nejde. Chalupa kapacitně narostla a zájem je velký. Když tam nejsem, tak z toho mám nervy," řekl Dostál. Nervózní je i během šampionátu. "Jen vytáhnu paty z domu, hned se něco pokazí."

V minulosti měl nabídky trénovat, a to i od české reprezentace. Přemlouval ho šéftrenér Ondřej Rybář. "Ale už zjistil, že na to nemám čas a chci být doma. Neříkám, že bych se k tomu třeba v Jablonci nechtěl vrátit, ale zatím ne," řekl.

Zlatou medaili si do Hochfilzenu nevzal. Kov září vedle dalších jeho trofejí ve vstupní hale chaty pro návštěvníky a ubytované. "Mají to tam hezky na ráně. Doma by to asi někde leželo ladem a takhle to alespoň někdo vnímá," řekl Dostál.