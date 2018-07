Hockenheim (Německo) - Čtyřnásobný mistr světa formule 1 Lewis Hamilton prodloužil smlouvu s týmem Mercedes do roku 2020. Podle BBC si třiatřicetiletý britský jezdec může ročně vydělat s bonusy až 40 milionů liber (1,16 miliardy korun). Zaručených má minimálně 30 milionů liber.

"Tohle prodloužení smlouvy byla v zásadě formalita od chvíle, co jsme si s Tottem (šéfem týmu Wolffem) společně v zimě sedli. Je fajn, že je to teď na papíře, je to venku a můžeme se věnovat obvyklé práci," uvedl Hamilton před víkendovou Velkou cenou Německa.

Hamilton závodí za Mercedes od roku 2013, kdy v týmu nahradil německou legendu Michaela Schumachera. Následně v letech 2014, 2015 a loni vybojoval mistrovský titul. V roce 2016 skončil těsně druhý za tehdejším týmovým kolegou Němcem Nicem Rosbergem.

Poprvé se Hamilton stal mistrem světa před deseti lety v barvách McLarenu. V letošním šampionátu je druhý se ztrátou osmi bodů na Němce Sebastiana Vettela z Ferrari.

"Jsem součástí rodiny Mercedesu dvacet let a nikdy jsem se v týmu necítil lépe než právě teď. Jsem si jistý, že Mercedes je to správné místo pro příští roky," prohlásil vítěz 65 Velkých cen.

Spíš než o možné změně týmu se v posledních měsících spekulovalo o tom, zda má Hamilton stále potřebné zaujetí pro závody F1 a jestli po vypršení dosavadní smlouvy nenapodobí předloňský Rosbergův náhlý odchod ze seriálu.

Britský jezdec však ujistil, že je stále hladový po úspěchu na závodní dráze. "Ten soutěživý duch, co ve mně žhne, sdílejí všichni okolo. Pořád se snažíme být lepší a děláme vše pro to, abych byli na vrcholu. Nemohu se dočkat, co spolu dokážeme v příštích dvou a půl letech," řekl Hamilton.