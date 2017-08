Janov - Vedení Sampdorie přiživilo spekulace o blížícím se odchodu útočníka Patrika Schicka. Janovský celek dnes zveřejnil seznam čísel dresů pro nadcházející sezonu, avšak jednadvacetiletý český fotbalista, o kterého se zajímá Inter Milán, na něm chyběl.

Schick byl v červnu blízko přestupu do Juventusu, z něhož ale sešlo poté, co lékařská prohlídka odhalila problémy se srdcem. Nešlo sice o nic vážného, ale Schick by potřeboval přes měsíc klid. Italský mistr chtěl proto dohodu změnit na hostování s opcí, což vedení Sampdorie odmítlo. K dohodě pak nedošlo ani po druhé prohlídce začátkem srpna.

O Schicka poté projevil zájem Inter Milán a údajně za něj nabídnul 30 milionů eur, což je v přepočtu asi 785 milionů korun. V sedmém celku minulé sezony Serie A se měl český reprezentant podle médií ve středu podrobit lékařské prohlídce. O den později se bývalý hráč Sparty nebo Bohemians 1905 a jeho číslo 14 neobjevilo na seznamu dresů pro novou sezonu.