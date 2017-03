Praha - Snowboardcrossařka Eva Samková má před sebou španělskou misi. Olympijská vítězka dnes zamířila do La Moliny, kde by chtěla zvýšit své šance na zisk velkého křišťálového glóbu za triumf ve Světovém poháru, a pak se přesune do Sierra Nevady, kde zaútočí na medaili z mistrovství světa.

"Cíl je jasný: být na bedně. Určitě se chci dostat do trojky," řekla Samková otevřeně o svých ambicích na mistrovství světa. Jiné mety prakticky ani mít nemůže. Je olympijskou vítězkou, letos vyhrála dva závody SP a v celkovém pořadí je druhá.

Cenný kov z mistrovství světa jí ale zatím uniká. V La Molině dojela před šesti lety pátá, pak sedmá v kanadském Stonehamu a předloni šestá v Kreischbergu.

"Po La Molině jsem vždycky jela na mistrovství světa s tím, že jsem chtěla medaili. Od pátého místa k ní zbývá málo, ale vždycky to nevyšlo buď kvůli pádu, nebo jsem neměla dost zkušeností," řekla Samková při dnešním odletu do Španělska.

V půlce února vyhrála závod SP ve Feldbergu a poté absolvovala vydařený trénink v Česku. "Jsem v pohodě naladěná, těším se na to a myslím, že když mě ježdění bude bavit, nebudu dělat moc chyb v trati, tak tam jedu kvůli podiu, protože člověk si musí zvyšovat limity," řekla s úsměvem třiadvacetiletá Samková.

Na světovém šampionátu by se mělo jezdit v široké trati po šesti a očekává se delší závod. "Délka trati hraje v náš prospěch," myslí si jeden z koučů Samkové Jakub Flejsar. Samková si dělala legraci, že z toho budou bolet nohy. "Ale teď jsem dělala dost bolavých nohou doma. A když člověk dřepuje minutu a půl, tak to pak jde. Delší než minutu a půl to mít nebudeme, doufejme," řekla Samková.

Otázkou bude kvalita sněhu, jelikož se očekává, že během závodů bude v půlce března teplo. "Sníh může být nejzrádnější. Bude to měkké, klopenky budou měkké, ale líbilo se mi to tam, byly tam velké skoky na začátku, čadilo se tam rychle," zavzpomínala Samková na předchozí starty v Sierra Nevadě.

Nesnaží se ale konkrétně myslet ani na pořadí v SP ani na světový šampionát. "Nemám v hlavě nic. Obecně do Španělska jezdím ráda, Španělsko mě baví, v La Molině jsme jela svůj druhej svěťák v životě po Valmalencu, taky to bylo docela úspěšný, že jsem se kvalifikovala. Vzpomínám jen to dobře," řekla.

Únorová výhra Samkové v rakouském Feldbergu udivila svět a vzbudila ohlas. Úmyslně tam totiž odstartovala později, přesto soupeřky před cílem předjela. "Reakce byly velký, shlédlo to půl milionu lidí, což není na FIS úplně běžné a je to super. Dostalo se to i někam jinam než do okruhu lidí, co se o snowboardcross zajímají. Dojde jim, že je to zajímavé, a budou to sledovat víc," potěšilo Samkovou.

Nedá se ale očekávat, že by s takovou taktikou teď jezdila každý závod. V Rakousku šlo o specifiku trati i sněhu. "Pořád to jezdit nejde," řekla Samková. "V tu chvíli to bylo nejlepší řešení, ale používat se to standardně nedá. Samozřejmě pořád to je v záloze, dá se použít, ale není to žádný nový trik," doplnil kouč Marek Jelínek.