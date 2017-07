Vittel (Francie) - Po čtvrté etapě skončila Tour de France pro slovenského mistra světa Petera Sagana, který byl diskvalifikován za to, že při závěrečném spurtu srazil loktem Marka Cavendishe. Pádu se nevyhnul ani další Brit Geraint Thomas, který i přesto udržel žlutý trikot pro vedoucího jezdce průběžného pořadí. Pro vítězství si v městečku Vittel dojel domácí Arnaud Démare.

K prvnímu pádu došlo pár set metrů před cílem. Vedle Thomase se do něj připletl i Marcel Kittel a přišel kvůli tomu o zelený trikot pro lídra bodovací soutěže, do kterého se díky životnímu úspěchu převlékl Démare. Za ním dnes na druhém místě dojel Sagan, jenže nejprve za kolizi s Cavendishem dostal třicetivteřinovou penalizaci a přišel o 80 bodů v boji o zelený trikot, který na Tour získal pětkrát za sebou. Posléze byl z Tour vyloučen.

"Rozhodčí ukázali, že mají pořádnou odvahu, když potrestali mistra světa a hvězdu současné cyklistiky," řekl ještě před Saganovou diskvalifikací Démare, který si dojel pro první triumf na Grand Tours a současně byl prvním francouzským vítězem v tomto ročníku Tour. "Teď mám díky tomu šanci udržet zelený trikot," dodal.

Sagan se do souboje s britským jezdcem dostal zhruba 50 metrů před cílem. Do soupeře vrazil loktem a Cavendish narazil ramenem do bariéry. Několik minut poté ležel na zemi a byl ošetřován. Přišel tak o šanci bojovat o 31. etapový triumf a na rekord slavného Eddyho Merckxe stále ztrácí čtyři vítězství.

"Co se zranění týče, tak mě čeká vyšetření. Určitě mi budou muset zašít prst, hodně krvácí. S ramenem zatím nevím, ale mohlo by to souviset s předchozím zraněním," uvedl Cavendish, který se před dvěma lety podrobil operaci ramena. "Nejsem doktor, takže nevím, jestli jsem si něco udělal s vazy, ale jak to cítím, tak to nevypadá dobře," dodal.

Britský cyklista byl od začátku přesvědčený, že Sagan ho do bariéry strčil loktem. "Jel jsem za Démarem a najednou se tam přiřítil Sagan," uvedl. "Vycházím s Peterem dobře a tohle nechápu. Jedna věc je, kdyby tam najel. Ale ten loket? To se mi nelíbilo a chtěl bych vědět, co to mělo znamenat," prohlásil.

"Nevěděl jsem, že Mark je za mnou," řekl Sagan s tím, že se Cavendishovi omluvil. "Přijel mi tam zezadu z pravé strany strašně rychle a neměl jsem už čas zareagovat a uhnout doleva. Proto do mě narazil a spadl do plotu," uvedl.

Přestože po Saganově diskvalifikaci volala hned po dojetí etapy řada jezdců, jako například čtvrtý André Greipel, slovenský cyklista našel i zastánce. Třeba trojnásobného vítěze Tour Grega LeMonda, který je ve Francii jako televizní komentátor. "Myslím, že je to moc přísné. Někteří jezdci se při závodu drží auta a nikdo je nevyhazuje. Pro Tour je to ztráta," uvedl a upozornil také na to, že souboj nebyl celý vidět.

"V jednu chvíli blokuje pohled shora strom. Nemůžete tedy říct, jestli se Cav o něj nechtěl opřít. Nicméně jeho reakce je až příliš drsná," dodal šampion Tour z let 1986, 1989 a 1990. "To, co Sagan udělal, bylo špatné. Ale srazil Cavendishe do bariéry úmyslně? Myslím, že ne," prohlásil.

Podle šestapadesátiletého Američana za kolizi může i skutečnost, že Sagan není typický spurtér. "Je to agresivní jezdec, ale ne klasický spurtér, těch se snaží chytat a jezdit za nimi," uvedl. "Je trochu divoký a dneska šel přes čáru, ale myslím, že ani Cav by nechtěl, aby ho vyloučili," uzavřel.

Slovenského závodníka se zastal také bývalý australský cyklista Robbie McEwen. "S vyloučením z Tour nesouhlasím. Diskvalifikace z etapy ano, ale vyhodit ho z Tour!? Ne," napsal trojnásobný nejlepší spurtér slavného francouzského závodu na sociální síti twitter.

Do nejlepší desítky se díky trestu pro slovenskou hvězdu dostal nejlepší z Čechů Zdeněk Štybar. Roman Kreuziger dojel na 46. pozici, Ondřej Cink obsadil 118. příčku.

Žlutý trikot udržel Thomas, protože spadl v ochranném tříkilometrovém pásmu a dostal stejný čas jako vítěz. Britský jezdec má na prvním místě průběžného pořadí náskok dvanácti sekund před trojnásobným vítězem Tour Britem Chrisem Froomem.

"Jsem v pořádku. Spadlo to přede mnou a já neměl kam uhnout," řekl Thomas. "Podobným problémům se chcete vyhnout, ale při spurtech se to prostě stává," poznamenal.

Nejlepší z českých cyklistů je devětadvacátý Kreuziger (-56), Štybarovi patří 33. místo (-1:05) a Cink figuruje na 93. pozici.

Tour de France - 4. etapa (Mondorf-les-Bains - Vittel, 207,5 km):

1. Démare (Fr./FDJ) 4:53:54, 2. Kristoff (Nor./Kaťuša), 3. Greipel (Něm./Lotto Soudal), 4. Bouhanni (Fr./Cofidis), 5. Petit (Fr./Direct Energie), 6. Roelandts (Belg./Lotto Soudal), 7. Matthews (Austr./Sunweb), 8. Mori (It./SAE Team Emirates), 9. Benoot (Belg./Lotto Soudal), 10. Štybar (ČR/Quick-Step), ...46. Kreuziger (ČR/Orica), 118. Cink (ČR/Bahrajn Merida) všichni stejný čas.

Průběžné pořadí: 1. Thomas 14:54:25 (Brit./Sky), 2. Froome (Brit./Sky), 3. Matthews oba -12, 4. Boasson Hagen (Nor./Dimension Data) -16, 5. Latour (Fr./AG2R) -25, 6. Gilbert (Belg./Quick-Step) -30, 7. Kwiatkowski (Pol./Sky), 8. Wellens (Belg./Lotto) oba -32, 9. Démare -33, 10. Arndt (Něm./Sunweb) -34, ...29. Kreuziger -56, 33. Štybar -1:05, 93. Cink -3:00.