Québec - Slovenský cyklista Peter Sagan obhájil vítězství v jednorázovém závodě kategorie WorldTour Velká cena Québecu a oslavil sté profesionální vítězství. Petr Vakoč dojel v závěrečném spurtu na sedmém místě. Sagan si stejně jako loni poradil ve finiši s Belgičanem Gregem Van Avermaetem, třetí skončil Australan Michael Matthews. Roman Kreuziger obsadil 55. místo.

"Závěr byl hektický, ale díky skvělé týmové práci jsme to zvládli," řekl Sagan. "Stovka je hezké číslo, ale možná by bylo lepší žít do sta let," vtipkoval dvojnásobný mistr světa v silničním závodě. "Je to fajn, ale nestačí to. Když se s něčím spokojíte, už dál nerostete, ale je potřeba růst neustále," dodal Sagan.

Cyklistický jednodenní závod Velká cena Québecu (WorldTour) - 201,6 km:

1. Sagan (SR/BORA-hansgrohe) 5:00:31, 2. Van Avermaet (Belg./BMC), 3. Matthews (Austr./Sunweb), 4. Vuillermoz (Fr./AG2R La Mondiale), 5. Wellens (Belg./Lotto-Soudal), 6. Slagter (Niz./Cannondale-Drapac), 7. Vakoč (ČR/Quick-Step Floors), 8. Vanmarcke (Belg./Cannondale-Drapac), 9. Gallopin (Fr./Lotto-Soudal), 10. Colbrelli (It./Bahrajn-Merida) všichni stejný čas, ...55. Kreuziger (ČR/Orica-Scott) -17.

Žebříček cyklistické WorldTour k 8. září (po 32 z 37 závodů):

1. Van Avermaet (Belg./BMC) 3432 b., 2. Dumoulin (Niz./Sunweb) 2525, 3. Sagan (SR/Bora-hansgrohe) 2444, 4. Kwiatkowski (Pol./Sky) 2171, 5. Valverde (Šp./Movistar) 2105, 6. D. Martin (Ir./Quick-Step) 2040, 7. Matthews (Austr./Sunweb) 1924, 8. Porte (Austr./BMC) 1882, 9. Gilbert (Belg./Quick-Step) 1873, 10. Froome (Brit./Sky) 1824, ...54. Štybar 667, 82. Vakoč (oba ČR/Quick-Step) 370, 155. Kreuziger (ČR/Orica) 120, 186. Cink (ČR/Bahrajn-Merida) 82, 351. Bárta (ČR/Bora-hansgrohe) 10.