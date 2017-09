New York - Na turnajích nižších okruhů už tenista Václav Šafránek odehrál přes 270 zápasů, mezi elitou si dnes odbyl debut. A nebyl ledajaký, na US Open nastoupil proti světové devítce Grigoru Dimitrovovi z Bulharska.

"Hrozně jsem se těšil, než že bych byl nervózní," řekl třiadvacetiletý Šafránek, jenž v New Yorku úspěšně prošel kvalifikací. Na Grandstandu, aktuálně druhém největším dvorci ve Flushing Meadows, Dimitrovovi podlehl 1:6, 4:6 a 2:6. "Beru to jako velkou motivaci. Chtěl bych se sem zase dostat a hrát tady stabilně."

Po prvním slabším setu dokázal favorita i pozlobit. Snažil se hrát aktivně, vypracoval si čtyři brejkboly, ale ani jednou favorita o servis nepřipravil. "Přepnul na vyšší level, koncentrace u něj byla najednou vyšší a věděl jsem, že jednoduchou chybu neudělá," řekl tenista, který trénuje s Petrem Frélichem z klubu TC Brno.

Šafránek čekal, že míče ze strany Dimitrova na něj budou létat s mnohem větší razancí. "Nehrál zase tolik rychle, ale neudělá hloupost. Výborně běhá, všechno vrátí a zahraje přesně ten úder, který potřebuje. Takticky je vyspělý," všiml si.

Zjistil, že coby 210. hráč žebříčku dokáže s tenistou z elitní desítky držet ve výměně krok. Rozdíl viděl jinde. "Musím zlepšit servis a return," podotkl Šafránek.

Z New Yorku se nyní přesune zpět na challengery. Hrát bude na antuce v Bosně a Rumunsku. Právě přes menší turnaje se chce prokousat postupně vzhůru a dostat se mezi světovou špičku. "Tohle byl velký zážitek, ale nezískal jsem tolik bodů, abych se hodně posunul. Budu pokračovat v mém plánu. Teď mě čekají dva challengery. Musím postupně stoupat malými turnaji, jinak to nejde," řekl Šafránek.

Motivací pro něj mimo jiné bude i možnost potkávat se s velikány současného tenisu mimo dvorce. "Už když jsem tady hrál juniory, tak jsem z toho byl vykulený. Teď jsem starší a je to pořád neskutečné. Proto jsem začal tenis hrát," řekl a těšilo ho, že se pozdravil i se svým idolem, Španělem Rafaelem Nadalem. "V šatně se chová neuvěřitelně. A jeho herní styl se mi hrozně líbí," řekl Šafránek.

Do dalšího kola se sice neprodral, ale fanoušci si ho určitě zapamatují. Přehlédnout totiž nejde jeho plnovous. "Už to mám odmala, co mi rostou vousy. Už to ke mně patří, začaly mi růst určitě dřív než vrstevníkům," smál se Šafránek.