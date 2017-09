Québec - České tenistky Lucie Šafářová i Lucie Hradecká zvládly na turnaji v Québecu své zápasy druhého kola a utkají se spolu o postup do semifinále. Nasazená jednička Šafářová vyřadila Američanku Sofii Keninovou hladce 6:4, 6:3, Hradecká musela v duelu s domácí Biancou Andreescuovou dotahovat a nakonec nad teprve sedmnáctiletou Kanaďankou zvítězila 2:6, 6:2 a 7:5.

Třicetiletá Šafářová, jež v Québecu při předchozím startu v roce 2013 slavila zisk titulu, porazila přemožitelku Terezy Martincové z úvodního kola za hodinu a tři minuty. V úvodním setu byla suverénní a při svém servisu ztratila jen čtyři fiftýny. V páté hře druhé sady sice zaváhala a soupeřka využila svou první šanci na brejk v zápase, Šafářová ale okamžitě vyrovnala a Keninové pak už nedovolila ani game.

"Sofia zahrála výborně na US Open, takže jsem se musela pořádně soustředit na každý svůj servis a hrát dobře, abych ji porazila. Mladé hráčky někdy jdou ve vlnách, takže jsem musela zůstat soustředěná a využít každou příležitost, kterou mi dala," řekla Šafářová.

Hradecká se v Kanadě nadřela na postup do čtvrtfinále o hodinu déle. V prvním setu přišla dvakrát o podání, ve druhém ale o patnáct let mladší soupeřce stejnou mincí oplatila a rozhodoval tak téměř hodinový třetí set. V něm šla dvakrát do vedení Andreescuová, Hradecká ale pokaždé dokázala ihned zareagovat a nakonec rozhodl její brejk na 6:5. Při svém servisu pak využila třetí mečbol.

Duel se Šafářovou bude pro dvaatřicetiletou Hradeckou v Québecu už druhým zápasem s krajankou poté, co v úvodním kole vyřadila svou bývalou deblovou partnerku Andreu Hlaváčkovou. Proti sobě nastoupí na kurtu popáté v kariéře, všechny čtyři dosavadní duely vyhrála Šafářová. Naposledy se utkaly vloni na antuce v Praze.

"Známe se s Lucií moc dobře, už jsme spolu párkrát hrály. Mohl by to být dobrý zápas, hraje tu výborně, skvěle podává a rozdává rány z obou stran," řekla Šafářová k nadcházejícímu českému souboji. Naposledy se na kurtu potkaly v semifinále čtyřhry na US Open, kde deblová jednička Šafářová s Barborou Strýcovou ve vyhroceném souboji podlehly Hradecké s Kateřinou Siniakovou.

Výsledky tenisového turnaje žen v Québecu

(tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Šafářová (1-ČR) - Keninová (USA) 6:4, 6:3, Hradecká (ČR) - Andreescuová (Kan.) 2:6, 6:2, 7:5.