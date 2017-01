Melbourne - Nejdříve si obě vyskočily radostí do vzduchu. Pak Lucie Šafářová s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou převzaly vítěznou deblovou trofej na tenisovém Australian Open, pohár před fotografy položily na zem a zatancovaly vítězný taneček, který se v Melbourne naučily.

Šafářová s Mattekovou-Sandsovou ovládly Australian Open stejně jako předloni a celkem mají s titulem z pařížského French Open 2015 a s loňským US Open už čtyři grandslamové deblové triumfy. "Nedají se porovnat, ale ani jeden nikdy nevybledne. Mám radost ze všech," řekla Šafářová na tiskové konferenci po finálové výhře nad krajankou Andreou Hlaváčkovou a Číňankou Pcheng Šuaj 6:7, 6:3 a 6:3.

"Radovaly jsem se z vítězství jako pětileté holky. Je to prostě nádherné, vždycky bude. Naše jména budou znovu vyryta na trofeji. To je neobyčejné a ještě to oslavíme," uvedla současná světová jednička ve čtyřhře Matteková-Sandsová. Za vítězství si rozdělí půl milionu dolarů (12,6 milionu korun).

Příběh Šafářové s Mattekovou-Sandsovou se začal psát právě na úvodním grandslamu sezony. Předloni se zde daly poprvé dohromady a hned turnaj vyhrály. Začaly si říkat tým Bucie a z posledních devíti grandslamů vyhrály čtyři. "Padly jsme si do noty, bavíme se na kurtu i mimo něj," vysvětlují, z čeho pramení jejich úspěch.

Jednatřicetiletá Matteková-Sandsová je živel, který burcuje dvojici a hraje výborně na síti. O tři roky mladší Šafářová je rozvážnější, i když po boku Američanky pookřála, a na kurtu dodává páru jistotu svou levačkou odzadu. "Jsem v rovnováze. Hodně spolu mezi výměnami i o pauze mluvíme a jsme pozitivní," uvedla Američanka a připomněla jejich role na dvorci: "Já jsem Spiderman na síti a ona Česká zeď."

Šafářová ji jen sledovala a přikyvovala. "Jo. Jo," usmívala se brněnská rodačka. "Moc mluvím, že? Promiň," omlouvala se Matteková-Sandsová.

Obě při pohledu na jejich souznění nepřekvapuje, že jsou v páru na dvorci úspěšné. Čtyři grandslamové titulu to dokazují. "Nedá se říci, že se to dalo očekávat, ale jsme lepší a lepší a věřím, že jedním z nejkvalitnějších párů. Když hrajeme naši hru, jsme pozitivní, švitořivé a veselé. Tak snad ještě nějaký přidáme," řekla Šafářová.

"Od začátku nám to funguje. Lucie je jednou z mých nejlepších kamarádek. Mluvíme o tenisu, ale i o životě a jsme si blízké," prozradila Matteková-Sandsová.

Šafářová si triumfem dala předčasný dárek k třicetinám, které oslaví příští týden. "Děkuji za připomenutí," usmála se tenistka. "Jsme jako víno, s přibývajícím věkem zrajeme," řekla jí Američanka. "Jsem znovu zdravá a silná. Věřím, že ve dvouhře zase budu nahoře a ve čtyřhře tam zůstaneme," konstatovala česká hráčka.

Svůj um Šafářová ukáže za čtrnáct dnů i českým fanouškům, neboť je v nominaci na první kolo Fed Cupu proti Španělsku v Ostravě 11. a 12. února.