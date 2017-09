New York - Tenistka Lucie Šafářová má jistotu, že zůstane světovou jedničkou ve čtyřhře i po US Open. Připravit o první místo ji mohly Rusky Jelena Vesninová a Jekatěrina Makarovová, ale prohrály v New Yorku již v osmifinále se Slovinkou Andrejou Klepačovou a Španělkou Maríou Martínezovou.

"Jo, tak to je příjemný," reagovala Šafářová. Jinak byla smutná, protože předtím prohrála v osmifinále dvouhry s Američankou Coco Vandewegheovou.

Šafářová obhajuje ve Flushing Meadows body za loňský titul, který získala s Bethanií Mattekovou-Sandsovou. Američanka je od Wimbledonu zraněná, Šafářová tak hraje v páru s Barborou Strýcovou a už postoupily do čtvrtfinále.

Nejvýše nasazené Rusky potřebovaly US Open vyhrát, aby mohly Šafářovou předstihnout. Šanci útočit na čelo měla také Švýcarka Martina Hingisová, ale Šafářová ji postupem do čtvrtfinále z boje o deblový trůn vyřadila.