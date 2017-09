New York - Tenistka Lucie Šafářová si zahraje popáté v kariéře na grandslamovém US Open ve třetím kole. Češka si ve večerním utkání v New Yorku poradila ve druhém kole s Japonkou Nao Hibinovou 6:1, 3:6 a 6:2.

Ve 3. kole jsou letos na US Open tři české hráčky. Šafářová doplnila světovou jedničku Karolínu Plíškovou a Petru Kvitovou. Čeští muži už dohráli.

"Byl to moc těžký zápas. Hibinová hrála výborně a jsem ráda za postup do třetího kola," řekla Šafářová, K vítězství si pomohla i deseti esy. "Už jsem dala za zápas i víc, ale servis mi fungoval moc dobře a byl to klíč k výhře," uvedla.

Šafářová měla proti Hibinové pod kontrolou první set. "Dlouho jsme na zápas čekaly, chlapi před námi hráli čtyři hodiny, ale byla jsem ready a všechno šlo moc hladce. Ve druhém ale ona hrála moc dobře. Byly dlouhé výměny," řekla Šafářová, která ve druhé sadě ztratila v šesté hře poprvé a naposledy v utkání servis.

V rozhodujícím setu hrála odvážněji a rychle šla do brejku. "Což bylo důležité a znovu mi pomohl servis," zopakovala. Po hodině a tři čtvrtě využila druhý mečbol. Dále než do 3. kola se ve Flushing Meadows dostala jen před třemi lety, kdy postoupila do osmifinále.

Na grandslamu je ve 3. kole poprvé od loňského Wimbledonu. "Jsem ráda. Chvilku to trvalo, ale tak už to ve sportu bývá. Tenisově se cítím dobře a výsledky i ve dvouhře zase přicházejí. Doufám, že to nekončí," řekla bývalá světová pětka.

"Další kolo, další Japonka a celkem překvapivě. Asi to bude podobné. Hodně vrátí, bude mít ráda dlouhé výměny," očekávala. Jen 155 centimetrů vysokou Naraovou porazila na French Open v roce 2015 jasně 6:2, 6:0. "Na antuce jsou Japonky nejhorší. Čím je to rychlejší, tím to mají radši. Tady je to středně rychlý, uvidíme," řekla Šafářová.

V pátek vstoupí v roli světové deblové jedničky do čtyřhry. Bude obhajovat titul, který loni získala s aktuálně zraněnou Bethanií Mattekovou-Sandsovou. Letos tvoří pár s krajankou Barborou Strýcovou. "Je toho dost, ale zatím to zvládám. Jsem relativně v pohodě. Malé zranění mám, ale drží se to v normě," řekla Šafářová.

Federer potřeboval i ve druhém kole US Open pět setů

Wimbledonem prolétl Švýcar Roger Federer k titulu bez ztráty setu. I na US Open přijel v roli jednoho z favoritů, má šanci stát se znovu světovou jedničkou, ale turnajovým pavoukem se zatím nijak snadno neprodírá. V prvním i druhém kole hrál pětisetové duely.

V úvodu potřeboval maximální počet setů na domácího mladíka Francese Tiafoea a stejný maraton podstoupil šestatřicetiletý Švýcar i ve druhém kole. Svého jen o rok mladšího ruského soupeře Michaila Južného zdolal i posedmnácté v kariéře, ale až po velkém boji a setech 6:1, 6:7, 4:6, 6:4, 6:2.

"Jsem teď rozehraný," bral Federer své dramatické zápasy s nadhledem. "Je to zábava a mám jednu jistotu, že se můžu jenom zlepšovat, protože jsem moc netrénoval," smál se. Na grandslamech hrál v 1. a 2. kole pětisetové zápasy po sobě vůbec poprvé.

Hodně se mluví o jeho problémech se zády, které vítěze rekordních devatenácti grandslamových titulů sužovaly od finále v Montrealu. "Teď to nebylo o zádech. Je to lepší než po prvním kole. Je to dobré," ujišťoval třetí nasazený.

Přesto se ale snaží záda co nejvíce šetřit. Ve středu proto nejel z Manhattanu v zácpě do areálu, ale překvapení fanoušci ho mohli vidět trénovat v Central Parku. "Hledali jsme něco ve městě a slyšeli jsme, že by tam mohly být kurty se stejným povrchem, abych nemusel nikam daleko jezdit. Bylo to osvěžující ," řekl Švýcar.

S Južným začal Federer skvěle a první set měl pod kontrolou, Rus ale pak změnil taktiku, začal dávat větší rány a získal další dva sety. Federer dokázal urvat čtvrtou sadu a v páté těžil z křečí soupeře a prošel do třetího kola. "Michail zahrál velice dobře. Rozdíl mezi hráči je minimální a já jsem rád, že jsem našel cestu dál," řekl po zápase.

V utkání Federer udělal skoro sedmdesát nevynucených chyb a na servisu bylo vidět, že kvůli zádům není stoprocentní. "Možná by raději odehrál šest perfektních setů, ale tohle mu může pomoct. Vezme to pozitivně. Zjistil, že jeho záda drží, a příště už nemusí být opatrný," komentoval nečekané drama bývalý první hráč světa Švéd Mats Wilander.

V dalším kole se pětinásobný vítěz US Open Federer střetne se Španělem Felicianem Lópezem, kterého dosud porazil ve všech dvanácti zápasech.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 50,4 milionu dolarů): Muži: Dvouhra - 2. kolo: Nadal (1-Šp.) - Daniel (Jap.) 4:6, 6:3, 6:2, 6:2, Federer (3-Švýc.) - Južnyj (Rus.) 6:1, 6:7 (3:7), 4:6, 6:4, 6:2, Thiem (6-Rak.) - Fritz (USA) 6:4, 6:4, 4:6, 7:5, Goffin (9-Belg.) - Pella (Arg.) 3:6, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 7:6 (7:4), 6:3, Monfils (16-Fr.) - Young (USA) 6:3, 6:7 (3:7), 6:4, 2:6, 7:5, Kohlschreiber (33-Něm.) - Giraldo (Kol.) 6:2 6:1, 3:0 skreč., Mayer (Arg.) - Sugita (Jap.) 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 6.4. Ženy: Dvouhra - 2. kolo: Šafářová (ČR) - Hibinová (Jap.) 6:1, 3:6, 6:2, Naraová (Jap.) - Kuzněcovová (8-Rus.) 6:3, 3:6, 6:3, A. Radwaňská (10-Pol.) - Putincevová (Kaz.) 7:5, 6:2, Keysová (15-USA) - Mariaová (Něm.) 6:3, 6:4, Vesninová (17-Rus.) - Flipkensová (Belg.) 6:4, 6:4, Vandewegheová (20-USA) - Džábúrová (Tun.) 7:6 (8:6), 6:2.