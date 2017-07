Paříž - Tenistka Lucie Šafářová podruhé vyhrála čtyřhru na antukovém French Open a získala pátý deblový grandslamový titul. Všechny vavříny slavila s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou, s kterou letos splnily v Paříži roli nejvýše nasazeného páru. Ve finále porazily nenasazenou australskou dvojici Ashleigh Bartyová, Casey Dellacquaová suverénně 6:2 a 6:1.

"Jsem nadšená, že jsem v tobě našla báječnou partnerku na kurtu. Jsi skvělá hráčka a zároveň je velká zábava s tebou hrát," řekla Šafářová partnerce při slavnostním vyhlášení a dodala: "Paříž je skvělá a těším se sem na další rok."

Šafářová s Mattekovou-Sandsovou poprvé na Roland Garros uspěly předloni a v roce 2015 zvítězily také na Australian Open. V Melbourne se radovaly i letos a loni v září ovládly US Open. Ve sbírce jim chybí jen trofej z Wimbledonu. "Bylo by naprosto úžasné, kdyby se nám podařilo vyhrát i tam. Cesta je ale hrozně dlouhá a těžká. Cítíme se výborně a doufám, že tohle momentum přeneseme i na trávu a bude se nám dařit. Kéž by to vyšlo," řekla Šafářová Radiožurnálu a serveru tenisovysvet.cz.

Více triumfů než Šafářová ve čtyřhře na grandslamech získaly z Češek jen Helena Suková (9) a Jana Novotná (12). Rekordmankou je Martina Navrátilová (31).

Šafářová s Mattekovou-Sandsovou zvládly finále bravurně. Od stavu 0:1 získaly čtyři gamy v řadě. Pak sice Češka ztratila servis, ale další dvě hry znovu patřily páru přezdívanému "Team Bucie", který pak po chybě Dellacquaové uzavřel první sadu.

Druhý set byl ještě jednoznačnější. Česko-americká dvojice kralovala díky lepšímu servisu, hře od základní čáry i na síti a hravě zápas dokončila. "Hrály jsem top tenis. Sedlo nám to. Když nám to oběma jde, hrajeme takhle," řekla Šafářová.

Bartyová a Dellacquaová dál čekají na první grandslamový titul. Před Paříží spolu v roce 2013 prohrály ve finále v Austrálii, Wimbledonu i na US Open. Dellacquaová navíc zažila na grandslamu ještě další tři finálové prohry s jinými partnerkami. Na French Open už takto neuspěla potřetí, v roce 2011 tam ale zvítězila ve smíšené čtyřhře s Američanem Scottem Lipským.

Šafářová s Mattekovou-Sandsovou získaly jedenáctý společný titul a vylepšily si finálovou bilanci na 11:2. Vyhrály třetí grandslam za sebou. Letos mají třetí společnou trofej, vedle Paříže a Australian Open triumfovaly v Charlestonu.

Výhrou si upevnily čelní pozice v žebříčku čtyřhry. Matteková-Sandsová je světovou jedničkou a Šafářová dvojkou.

Tenisový grandslamový turnaj French Open

(antuka, dotace 36 milionů eur):

Ženy:

Čtyřhra - finále:

Šafářová, Matteková-Sandsová (1-ČR/USA) - Bartyová, Dellacquaová (Austr.) 6:2, 6:1.