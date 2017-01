Právě zveřejněno

Hobart - Tenistka Lucie Šafářová postoupila na turnaji v Hobartu hladce do druhého kola. Švýcarku Viktoriji Golubicovou porazila 6:3, 6:4 a její další soupeřkou bude Japonka Risa Ozakiová, která do hlavní soutěže prošla z kvalifikace. Ze hry venku je naopak Kristýna Plíšková, která nedotáhla nadějně rozehraný duel s Johannou Larssonovou a Švédce v prvním kole podlehla 7:6, 3:6, 1:6.

Devětadvacetiletá Šafářová, jež je momentálně v žebříčku o čtyři místa za Golubicovou, měla zápas od začátku pod kontrolou. První set získala za 26 minut, když využila jediný nabídnutý brejkbol, v druhé sadě rychle vedla už 5:0, závěr si ale mírně zkomplikovala. Dvakrát nedokázala utkání dopodávat a soupeřka snížila na 4:5, nakonec ale Švýcarku i ve druhém vzájemném utkání porazila.

"Trochu mě překvapila. Čekala jsem, že to půjde hladce až do konce, ale pak předvedla pár výborných úderů a všechno se trochu zkomplikovalo. Zůstala jsem ale psychicky silná a ukončila to ve dvou setech," řekla Šafářová.

Plíšková získala v prvním vzájemném duelu s Larssonovou vyrovnanou úvodní sadu, v níž obě tenistky excelovaly na podání, ve zkrácené hře. Závěr druhého setu ale čtvrtfinalistka z Šen-čenu z minulého týdne nezvládla. Dvakrát přišla o servis a Švédka pak rozhodující sadu suverénně ovládla.

Veselý postoupil v Aucklandu do druhého kola a čeká ho Bautista

Tenista Jiří Veselý porazil na úvod turnaje v Aucklandu Horacia Zeballose z Argentiny 6:4, 6:3 a o postup do čtvrtfinále se utká s prvním nasazeným Robertem Bautistou. Španěla, který měl na Novém Zélandu v prvním kole volný los, ani v jednom z dosavadních dvou vzájemných zápasů nezdolal.

Třiadvacetiletý daviscupový reprezentant zvládl duel s Zeballosem za necelou hodinu a půl. O osm let staršímu soupeři sebral celkem třikrát podání, sám všech pět brejkbolů odvrátil a Argentince i ve druhém vzájemném duelu porazil.

Strýcová postoupila v Sydney přes Makarovovou do druhého kola

Česká tenistka Barbora Strýcová porazila v prvním kole turnaje v Sydney Jekaterinu Makarovovou z Ruska za necelou hodinu a půl 6:3, 7:5. O místo ve čtvrtfinále se utká s Italkou Robertou Vinciovou, která je po odhlášení Karolíny Plíškové z turnaje nasazena jako číslo devět.

Třicetiletá Strýcová sice v duelu jako první přišla o podání, další zaváhání ale v úvodní sadě nedovolila a ujala se vedení. Zvládla nakonec i druhý set plný brejků, v němž čtyřikrát ztratila servis, Ruska ale při svém podání uspěla jen jednou a česká fedcupová hrdinka tak první vzájemný zápas vyhrála.