Melbourne - Tenistka Lucie Šafářová vyhrála podruhé čtyřhru na Australian Open. Stejně jako předloni kralovala v Melbourne s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou. Turnajové dvojky v dnešním finále porazily česko-čínský pár Andrea Hlaváčková, Pcheng Šuaj 6:7, 6:3 a 6:3 za dvě a čtvrt hodiny. Rafael Nadal porazil v semifinále Bulhara Grigora Dimitrova 6:3, 5:7, 7:6, 6:7 a 6:4 a ve finále se utká s Rogerem Federerem.

Šafářová se díky triumfu poprvé stane světovou dvojkou deblového žebříčku. Jedničkou zůstane její spoluhráčka Matteková-Sandsová.

Úvodní grandslam sezony Šafářová s Mattekovou-Sandsovou poprvé ovládly předloni. Tehdy se daly v Austrálii dohromady a od té doby vyhrály také French Open 2015 a loni US Open. Před rokem na Australian Open nehrály kvůli nemoci Šafářové, takže jsou v turnaji už dvanáct zápasů neporažené.

"Jsi skvělá, užívám si každou minutu s tebou na kurtu," řekla Šafářová na kurtu při slavnostním vyhlášení Mattekové-Sandsové. "Bavíme se na kurtu i mimo něj a už se těšíme na příští rok," dodala devětadvacetiletá hráčka.

Šafářová finále začala na podání, o které přišla, ale pak už byla na servisu pevná. Naopak Hlaváčková si servis v utkání neudržela čtyřikrát. První set ale ukončila vítězným volejem v tie-breaku, který s Pcheng Šuaj získaly poměrem 7:4.

Na začátku druhé i třetí sady se Šafářová s Mattekovou-Sandsovou dostaly vždy rychle do vedení a náskok už udržely. Poslední šla v utkání podávat Šafářová a nezaváhala. Při mečbolu zápas ukončila volejem její spoluhráčka.

Australian Open má pošesté českou vítězku ženské čtyřhry. Jednou zvítězila Renáta Tomanová (1978), dvakrát Jana Novotná (1990, 1995) a Helena Suková (1990, 1992), přičemž v roce 1990 zvítězily společně, a nyní triumfovala podruhé Šafářová.

Martina Navrátilová vyhrála čtyřhru v Melbourne osmkrát, vždy ale reprezentovala USA.

Nadal si na Australian Open vybojoval finále s Federerem

Třicetiletý Nadal je v grandslamovém finále po třech letech a poprvé od triumfu na Roland Garros 2014. V Austrálii si zahraje o titul počtvrté a zkusí přidat druhý triumf po vítězství v roce 2009. Pokud by to dokázal, stal by se po Royi Emersonovi a Rodu Laverovi teprve třetím hráčem, který každý grandslam ovládl dvakrát.

Nadal a Dimitrov odehráli v semifinále úchvatný zápas plný dlouhých výměn, odvážných úderů i dramatických zvratů. Levou rukou hrající Španěl předváděl svoji parádní obranu a Bulhar zase skvostný jednoručný bekhend.

První set získal díky jednomu brejku Nadal, ve druhém šel do vedení Dimitrov, ale svěřenec bývalého kouče Tomáše Berdycha Daniela Vallverdua z Venezuely nakonec uspěl až při pátém setbolu v koncovce. Další dva sety si oba hráči pevně střežili servis a rozhodoval tie-break - ten první získal Nadal 7:5 a druhý Dimitrov 7:5.

V rozhodujícím setu nejdříve oba hráči odvrátili několik brejkbolů. Nadal přežil kritickou situaci za stavu 3:4 a 15:40, oba brejkboly soupeře odvážnými údery odvrátil a sám udeřil v další hře, v které konečně prorazil Dimitrovův servis. Bulhar se ale nevzdával, dva mečboly smazal, ale po třetím už Nadal slavil postup.

"V první řadě jsem unavený," řekl Nadal v rozhovoru na dvorci a chválil Dimitrova. "Hrál neuvěřitelně a byl to skvělý zápas. Já jsem loni tvrdě pracoval, ale ani jsem nedoufal, že se dostanu znovu do finále Australian Open," řekl čtrnáctinásobný grandslamový šampion, který loni ukončil sezonu kvůli zraněnému zápěstí už v říjnu.

Během přestávky doma na Mallorce otevřel tenisovou akademii a Federer, jenž pauzíroval po operaci kolena, byl jeho hostem při slavnostním otevření. "Tehdy jsme ani jeden nemysleli, že budeme mít šanci být znovu ve finále, zvlášť hned v prvním v roce. A stalo se," řekl Nadal.

Nadalův postup do finále znamená, že poprvé v historii je všem finalistům dvouher mužů a žen na jednom grandslamu 30 let a víc. Federerovi je 35 let a finalistkám žen Sereně Williamsové 35 a její sestře Venus ještě o rok více.

Finálovou bilanci s Federerem má Nadal 6:2, podle něj to ale není vůbec důležité. "To už bylo dávno," prohlásil. "Je to pro mne vzrušující, pro nás oba, že jsme pořád tady a pořád bojujeme o tituly. To je pro nás důležité," dodal Španěl, jenž bude hrát o 15. grandslamový titul. Federer útočí na osmnáctý. Poslední finálové utkání s Nadalem v roce 2009 v Melbourne v pětisetové bitvě prohrál.

Výsledky tenisového turnaje Australian Open

(tvrdý povrch, dotace 50 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Nadal (9-Šp.) - Dimitrov (15-Bul.) 6:3, 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4.

Ženy:

Čtyřhra - finále:

Šafářová, Matteková-Sandsová (2-ČR/USA) - Hlaváčková, Pcheng Šuaj (12-ČR/Čína) 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.

Smíšená čtyřhra - semifinále:

Spearsová, Cabal (USA/Kol.) - Svitolinová, Guccione (Ukr./Austr.) 7:6 (7:1), 6:2, Mirzaová, Dodig (2-Indie/Chorv.) - Stosurová, Groth (Austr.) 6:4, 2:6, 10:5.