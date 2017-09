New York - Devětačtyřicátý grandslamový turnaj hraje tenistka Lucie Šafářová. Ve třiceti letech je světovou deblovou jedničkou a pořád i skvělou singlistkou, což dokazuje na US Open postupem do osmifinále.

Ve třetím kole se ostře pustila do Kurumi Naraové a Japonku přehrála 6:3 a 6:2. V útrobách stadionu Arthura Ashe pak vypadala spokojeně. "Tenis vnímám jinak než dřív. Jsem tak trochu nad věcí. Užívám si, že můžu hrát. Baví mě to," řekla.

Ve Flushing Meadows hraje dvouhru podvanácté v kariéře a premiéru si odbyla před dvanácti lety. "Myslím si, že jsem klidnější. Na prvních US Open jsem bývala hodně nervózní. Zkušenosti pomáhají," přemítala brněnská rodačka.

Pohled na tenis se u Šafářové změnil nejen s přibývajícími léty, ale i faktem, že bývala často zraněná či nemocná. Vážné problémy ji trápily na konci životní sezony 2015 a ovlivnily i celý loňský rok. "Zdravotní problémy a všechno, co jsem zažila, k tomu přispěly," přikývla bronzová olympijská medailistka ze čtyřhry z Ria.

"A už jsem spoustu věcí dosáhla. I to člověku dodá klid," doplnila fakt, že není v podobných 'vodách' na grandslamu poprvé. Na antukovém Roland Garros si předloni zahrála dokonce finále, byla i v semifinále Wimbledonu 2014, má doma sedm vavřínů z turnajů WTA a v žebříčku singlu se vyšplhala až na páté místo.

Nyní teoreticky může na US Open přidat další úspěch. "Ženský tenis je fakt vyrovnaný, což je úžasné. Skoro každý zápas se dá vyhrát i prohrát. Beru to krok po kroku. Další zápas bude těžký," řekla trochu obecněji a jedním dechem odvážněji dodala: "Cíle mám samozřejmě vysoko. Ten sen tam je. Jdu si za ním."

V dalším kole může narazit na Polku Agnieszku Radwaňskou, která hodně vrací a příliš nekazí. Nebo se utká s hodně razantně hrající Američankou Coco Vandewegheovou. "Je to jedno. Nejvíc záleží na mně," nedělala si Šafářová starosti.