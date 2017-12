St. Petersburg (USA) - Lucie Šafářová a Petra Kvitová dostaly čtvrtý rok po sobě stejné ocenění od ostatních tenistek. Šafářová získala Peachy Kellmeyer Player Service Award za práci ve prospěch hráček, Kvitová obdržela Karen Krantzcke Sportsmanship Award za fair play a příkladné chování na kurtu i mimo něj.

Třicetiletá Šafářová je už čtvrtým rokem laureátkou ceny především díky své práci v hráčské radě, jejíž členkou je od roku 2009. "Znovu je to pro mě velká pocta, být oceněna svými kolegyněmi. Mám z toho velkou radost," uvedla pětinásobná grandslamová vítězka ve čtyřhře.

Kvitová získala cenu za sportovní chování dokonce už popáté za sebou a pošesté z posledních sedmi let. "Letos je to pro mě o to cennější, že jsem vynechala první polovinu sezony," připomněla sedmadvacetiletá Češka, že se na WTA Tour vrátila po prosincovém zranění ruky z přepadení až v závěru května na Roland Garros. "Jsme bojovnice, jsme soupeřky, ale na druhou stranu jsme také kolegyně. Proto je pro mě nejdůležitější respekt," dodala dvojnásobná wimbledonská vítězka.