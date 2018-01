Praha - Fotbalista Michal Sadílek, který byl podruhé vyhlášen nejlepším českým starším dorostencem, si dál buduje pozici v Eindhovenu. V uplynulém roce se stal kapitán týmu PSV do 19 let, připsal si první gólovou přihrávku za juniorku v druhé lize a nyní mu těsně unikla nominace na turné "áčka" v USA. Osmnáctiletý talent cítí, že se za rok opět zlepšil, k čemuž pomohl i přesun na defenzivnější pozici v záloze.

"Byl jsem v širším kádru pro turné v USA, kde momentálně áčko absolvuje soustředění před prvním mistrákem. Chybělo k tomu asi štěstí, kdyby se třeba někdo zranil, šanci bych dostal," řekl v Praze novinářům Sadílek.

"Ale já jsem rád i za to, že jsem mohl absolvovat soustředění s juniorkou ve Španělsku. My kluci z devatenáctky a juniorky dostáváme šanci trénovat s áčkem, takže mě ani nějak moc nemrzí, že s áčkem nejsem na soustředění," dodal odchovanec Slovácka, který je v PSV od roku 2015.

V uplynulém roce se stal kapitánem výběru PSV do 19 let, který vede bývalý nizozemský reprezentant Mark van Bommel. Za výkony si vysloužil i vylepšenou smlouvu do roku 2020.

"Já se snažím každým dnem posouvat dopředu. Každý měsíc mám s trenérem Van Bommelem posezení, kde řešíme, v čem se mám zlepšovat a v čem naopak vynikám. To mě vždy zahřeje u srdce, když s ním můžu mluvit. Absolvuji s ním pohovory i například po tréninku, když se mu třeba něco nezdá. Pracuje se mnou jako s profíkem," pochvaloval si Sadílek.

V uplynulém roce se navíc posunul na stejnou pozici, na které hrál Van Bommel. "Myslím, že se v mém stylu hodně věcí změnilo. Dřív jsem byl takový splašený. Pomohla mi i změna pozice, z takového celoplošného záložníka jsem se přesunul na defenzivního záložníka. Zklidnil jsem se a myslím, že to jde vidět i na hřišti," mínil Sadílek.

"Trenér Van Bommel je na nás hodně náročný jako na záložníky, jelikož tuhle pozici sám zastával. Myslím, že mi to hodně pomohlo. Měl výbornou kariéru a doufám, že mi to jen pomůže v dalších rocích," dodal Sadílek.

Díky dobrým výkonům si na podzim desetkrát zatrénoval s "áčkem" PSV, které vede další legenda Phillip Cocu. "To je asi nejvíc z kategorie do 19 let. Když trenér áčka vidí, že výkonnost je na nějaké úrovni, tak nás tak dva tři povolá do tréninkového procesu. V áčku jsou nastálo dva hráči na moji pozici, Hendrix a Luckassen. A pak jeden hráč o rok starší, Rigo, ten hraje za juniorku a s tím si konkurujeme nejvíc," přiblížil Sadílek.

Za poslední rok se hodně zlepšil i v holandštině. "Hodně jsem na tom zapracoval a teď se úplně v klidu dorozumím i mimo fotbal, třeba v restauraci. Pomohlo mi to i k té kapitánské pásce. Moc dlouhé proslovy nemám, spíš jen kratší věty. Hodně diskutuji jako kapitán s rozhodčími a někdy od nich dostávám i záhul. Jsem na tom hřišti dost impulzivní, rozhodčí mě nemají moc rádi," usmál se Sadílek.

Není vyloučené, že už v letošním roce by mohl dostat šanci zahrát si například v poháru za A-tým. "Bylo by to krásné. Ale hlavně bych se chtěl pomalu dostávat do zápasů za juniorku, za kterou jsem si na podzim zahrál jednou. V pátek má juniorka první mistrák, uvidíme, jestli budu v nominaci. Když by pak ta šance do áčka přišla, nebojím se toho," dodal.