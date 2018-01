Praha - Nejlepším starším dorostencem českého fotbalu se podruhé stal Michal Sadílek. Osmnáctiletý záložník PSV Eindhoven v anketě Fotbalové asociace ČR porazil druhého Martina Graiciara z Liberce a třetího Antonína Růska z Brna a obhájil loňský triumf. Výsledky byly vyhlášeny na 16. galavečeru Grassroots neprofesionálního fotbalu na pražském Žofíně.

Sadílek nejprve dvakrát kraloval mladším dorostencům a nyní totéž zopakoval i mezi staršími. Vyrovnal tak maximum, které v anketě se čtyřmi triumfy drží Václav Černý a Dominik Mašek.

Sadílek opět prožil povedený rok. S reprezentací do 19 let skončil na letním evropském šampionátu v Gruzii třetí a na podzim s ní postoupil z úvodní fáze kvalifikace. Dařilo se mu i v Eindhovenu, kde dělal kapitána devatenáctce. S A-týmem slavného nizozemského klubu zatím jen trénoval, i tak si vysloužil prodloužení smlouvy do roku 2020.

"Byl to pro mě dobrý rok, budu na něj vzpomínat rád. Stal jsem se kapitánem devatenáctky PSV Eindhoven, v reprezentaci do 19 let totéž. Absolvoval jsme nespočet tréninků s áčkem PSV, nakukuji pomalu do juniorky PSV, což pro mě byla odměna za práci za celou sezonu. Na reprezentační úrovni se nám taky dařilo," řekl novinářům Sadílek.

K triumfu v anketě mu gratulovali i z Eindhovenu. "Už když jsem sem odjížděl, tak trenéři byli rádi, že se takové akce můžu zúčastnit. Když jsem se teď po vyhlášení jen krátce podíval na mobil, dostal jsem různé zprávy od trenérů a manažerů PSV. Takže ohlas to má velký," dodal.

Nejlepším mladším dorostencem se stal Lukáš Vorlický z Brna, dívčím talentem byla vyhlášena Andrea Stašková ze Sparty a mezi futsalisty se po roční odmlce na trůn vrátil Michal Seidler. Hráč polského celku Bielsko-Biala získal trofej počtvrté.

Dokonce už pojedenácté vyhrál anketu o nejlepšího trenéra futsalu reprezentační kouč Tomáš Neumann. Mezi trenéry ženského fotbalu obhájil loňské vítězství Karel Rada, který v minulém roce vedl reprezentaci do 17 let na domácím mistrovství Evropy a vzápětí povýšil k A-týmu.

Nejlepším trenérem dorostu se stal za působení u sparťanské sedmnáctky David Holoubek. Sedmatřicetiletý kouč si v minulé sezoně vyzkoušel i práci u letenského "áčka" a před pár dny převzal ligový Liberec. Spolu s ním byl oceněn i Luděk Zlámal ze Znojma. Mezi žákovskými trenéry zvítězili Jiří Kovárník starší z Pardubic a Jaroslav Teplan z Tempa Praha.

Sociální akcí roku se stal projekt Futsal za život, který podpořil maséra fotbalové a futsalové reprezentace Vladimíra Mikuláše. Ten onemocněl nevyléčitelnou amyotrofickou laterální sklerózu (ALS). Dojatého Mikuláše povzbudilo publikum v sále dlouhotrvajícím potleskem vestoje.

Cenu fair play dostal Adam Fila z Újezdu u Brna. V závěru zápasu za nepříznivého stavu odvolal penaltu, kterou po jeho pádu nařídila rozhodčí.