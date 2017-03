Praha - Poslední velký závod sezony, ve kterém bude bojovat o medaile, čeká o víkendu rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou. Společně s Nikolou Zdráhalovou a Sebastianem Druszkiewiczem se představí na mistrovství světa ve víceboji v Hamaru, na kterém bude obhajovat loňský triumf z Berlína. Zlatá byla i o rok dříve v Calgary.

Trojnásobná olympijská vítězka ale tentokrát hlavní favoritkou není. Tou je její dlouholetá sokyně Ireen Wüstová z Nizozemska. "Musíme si to říct jasně a střízlivě, Martina teď na Ireen zřejmě nemá. Ona je rychlá na pětistovce i patnáctistovce a na pětce se to už fakt nedá najet," řekl trenér české hvězdy Petr Novák.

Wüstová formu v závěru sezony potvrdila na únorovém světovém šampionátu na jednotlivých tratích v Kangnungu, kde Sáblíkovou porazila i na trojce. "Petr má pravdu, na Ireen mít nikdo nebude. Pokud neudělá nějakou chybu. Prakticky si jede pro titul. Uvidíme, co my další, jak se s tím popereme," uvedla Sáblíková.

Česká reprezentantka na vícebojařském MS získala již šest medailí, vedle čtyř vítězství vybojovala i stříbro a bronz. A na stupně vítězů chce i nyní. "Je tu asi pět až šest holek, které se budou prát o další dvě medaile. Doufám, že budu mít dost sil, abych do bojů o placku taky zasáhla," přála si Sáblíková.

Již v únoru přiznala, že se na jejích výkonech projevuje únava. "Hrozně se těším na konec. Poprvé za všechny sezony cítím, že mi dochází. Že už si potřebuju dát volno. Jedu prakticky druhou sezonu bez odpočinku," poukázala Sáblíková na skutečnost, že před rokem se v létě intenzivně věnovala cyklistice.

Po MS by se měla ještě představit ve finále Světového poháru ve Stavangeru, který však s předstihem ovládla. Zda v Norsku příští týden přesune o 600 km východně, to ovlivní zřejmě i její zdravotní stav. Aktuálně má problémy s kolenem.

"Nechci se na nic vymlouvat, ale úplně ideální to není. I tak se budu snažit, abych nezklamala fanoušky. Zmáčknu se. Natrénováno mám dost a teď mě čeká poslední důležitý víkend. Vím, že to bude bolet, ale chci se porvat o medaili. V sezoně už mám splněno, šampionát v Koreji vyšel super, takže všechno, co se ještě povede, bude nad plán," uvedla Sáblíková na svém webu. Momentálně stále plánuje i start ve Stavangeru.