Heerenveen (Nizozemsko)/Praha - Do startu olympijských her v Pchjongčchangu zbývají už jen necelé tři měsíce, rychlobruslaři v čele s Martinou Sáblíkovou se však na vrcholnou akci roku musí nejprve kvalifikovat. Boj o účast na hrách jim začne v pátek v nizozemském Heerenveenu, kde odstartuje Světový pohár. O účastnických místech rozhodnou výsledky v úvodních čtyřech dílech seriálu, kterému česká rychlobruslařská hvězda v předešlých jedenácti sezonách kralovala.

"Cítím se celkem dobře, až na to, že mě pořád úplně nepustily bolesti zad, které mě trápily během přípravy. Ale jinak to docela jde. Teď je ještě otázka, jak na tom budou soupeřky. Na to jsem zvědavá," řekla Sáblíková bezprostředně před začátkem sezony.

Že by se v úvodu šetřila, ale neplánuje. "Před prvními závody jsem vždy trošku nervózní. I když mi Petr (trenér Novák) říká, na jaké časy bych mohla jet, já teď vůbec nevím, jaké časy čekat. Bude hodně záležet na ledě a na tom, jak se budu v danou chvíli cítit. Důležité pro mě bude, abych zajela takový čas, kterým bych se zařadila mezi nejlepší. Ideálně do osmičky," uvedla trojnásobná olympijská šampionka.

Do SP zasáhnou i další čeští reprezentanti. Potvrdit svou příslušnost ke sprinterské špičce chce Karolína Erbanová, do elitní skupiny by měla rychle postoupit Nikola Zdráhalová a kouč Novák věří, že se výrazně zlepší i polský rychlobruslař v českých barvách Sebastian Druszkiewicz.

"Samotná olympijská kvalifikace pro mě není cíl. Myslím si, že kdybych předváděla svůj průměr, tak se kvalifikuji. Jde spíše o to, abych sezonu správně nastavila s jasným cílem, který je v únoru," řekla Erbanová, která se připravuje v Nizozemsku a žije přímo v Heerenveenu. "Je skvělé, že sezona začíná tady. První závody si dám z domácího prostředí, jako letos na Evropu. Odpadne tak cestování a balení," pochvalovala si.

Program SP odstartují páteční závody na 500 metrů a závody týmů. Hlavní trať Sáblíkové - 3000 metrů - se jede až v neděli. "To, že se trojka jede až poslední den, nějak extra neřeším. Ono se to závod od závodu střídá, třeba v Calgary se trojka pojede první den. Po tom, co všechno budu mít nohách, to ale tentokrát bude samozřejmě náročné," uvedla Sáblíková, která se v sobotu představí i na patnáctistovce.

Jako první se soustředí na souboje týmů, Češky by se totiž rády kvalifikovaly do Pchjongčchangu. "Pro nás bude asi rozhodující odstup od týmů před námi, protože v Kanadě se budou jezdit rychlejší časy, tak abychom věděly, co od toho můžeme očekávat," dodala Sáblíková. Na olympiádu postoupí jen osmička nejlepších týmů.