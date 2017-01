Heerenveen (Nizozemsko) - Rychlobruslařka Martina Sáblíková získala stříbrnou medaili na mistrovství Evropy ve víceboji. Z triumfu se v nizozemském Heerenveenu radovala domácí Ireen Wüstová, která tak má ve sbírce pět kontinentálních titulů stejně jako česká reprezentantka. Evropský šampionát ve sprintu má výborně rozjetý Karolína Erbanová, která v polovině vede. V závodech na 500 a 1000 metrů byla vždy druhá, stejné disciplíny ji znovu čekají v neděli.

Trojnásobná olympijská vítězka Sáblíková v nově zrekonstruované hale Thialf obhajovala triumf z loňského šampionátu, od začátku však za Wüstovou zaostávala.

"Říkala jsem, že bych si chtěla odvést medaili a domů si ji vezu, takže šampionát hodnotím pozitivně. Jsem fakt hodně spokojená. Před deseti lety jsem získala první medaili, takže jsem ráda, že mám další," řekla Sáblíková novinářům.

Na pětistovce byla svěřenkyně trenéra Petra Nováka pátá, na trojce druhá, na patnáctistovce třetí a závěrečnou pětku vyhrála, díky čemuž předstihla do té doby druhou Antoinette de Jongovou z Nizozemska. Na ME získala Sáblíková jubilejní desátou medaili.

"Letos to bylo těžké jako každý šampionát, protože se musí povést všechny tratě a mně se některá moc nepovedla, což byla škoda. Na druhou stranu odjíždím se stříbrem a jsem ráda," podotkla Sáblíková.

Před startem pětky královna dlouhých tratí ztrácela na druhé místo přes šest sekund a sama si jako cíl dala udržet bronzovou pozici. Na pětce však v poslední rozjížďce v souboji s Wüstovou zajela čas 6:57,47 a jako jediná se dostala pod hranici sedmi minut. De Jongovou porazila o téměř deset sekund a mohla slavit druhé stříbro z ME v kariéře.

"Pětka byla famózní. Diváci byli úžasní a nabíjeli mě energií. Povzbuzovali nás při každém kole. Chtěla jsem hlavně udržet bronz, ale nakonec se mi pětka jela úžasně," řekla Sáblíková.

Druhá česká účastnice víceboje Nikola Zdráhalová skončila devátá. Při čtvrtém startu na kontinentálním šampionátu si vytvořila nové maximum, který dosud bylo třinácté místo z Minsku v loňském roce. "Hodnotím to kladně. Vůbec jsem nečekala, že bych mohla být do desátého místa, takže jsem spokojená," řekla Zdráhalová.

Do premiérového ME ve sprintu skvěle vstoupila Erbanová, která má na druhou Olgu Fatkulinovou z Ruska náskok 16 setin sekundy. "Před začátkem jsem úplně nevěděla, co bych měla očekávat, ale pětistovka se mi jela výborně. Konečně jsem se cítila dobře a bylo to bez chyby. Kilometr mě trochu překvapil, i když jsme na něm hodně pracovali, protože ve druhém kole to někdy trochu drhlo. Čas hluboko pod 1:16, to je velká spokojenost," řekla Erbanová.

O útoku na titul se jí ale moc mluvit nechtělo, i když na medaili teď určitě pomýšlí. "Uvidíme, jak to bude vypadat v neděli. Zklidním se a pokusím se nasbírat síly, protože nejsme moc zvyklé jezdit takový čtyřboj. Je to sprint, ještě se toho může hodně stát," dodala rychlobruslařka, která žije v Heerenveenu a startuje tím pádem v domácím prostředí.

Víceboj:

Ženy:

1500 m: 1. Wüstová 1:56,57, 2. De Jongová (obě Niz.) 1:58,34, 3. Sáblíková 1:58,72, ...11. Zdráhalová (obě ČR) 2:02,06.

5000 m: 1. Sáblíková 6:57,47, 2. Wüstová 7:03,54, 3. Nautaová (Niz.) 7:05,41.

Konečné pořadí: 1. Wüstová 161,125, 2. Sáblíková 162,288, 3. De Jongová 162,645, ...9. Zdráhalová 123,589.

Sprint:

Muži:

500 m: 1. R. Mulder 35,08, 2. Verbij (oba Niz.) 35,12, 3. Jesin (Rus.) 35,20.

Ženy:

500 m: 1. Fatkulinová (Rus.) 38,16, 2. Erbanová (ČR) 38,23, 3. Leenstraová (Niz.) 38,55.

1000 m: 1. Ter Morsová (Niz.) 1:15,58, 2. Erbanová 1:15,69, 3. Leenstraová 1:15,95.

Průběžné pořadí: 1. Erbanová 76,075, 2. Fatkulinová 76,235, 3. Leenstraová 76,525.