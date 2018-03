Minsk - Rychlobruslařka Martina Sáblíková ze zdravotních důvodů nepojede finále Světového poháru v Minsku. Trojnásobná olympijská vítězka tak přišla o šanci vyhrát seriál na dlouhých tratích podvanácté v řadě.

"Po dohodě s doktorem a trenérem Novákem jsme se rozhodli, že do sobotního závodu na tři kilometry nenastoupím. Necítím se stoprocentně zdravá, abych podala optimální výkon. A v takovém případě vůbec nemá cenu, abych chodila na led. Nechceme také riskovat, aby se moje zdravotní problémy ještě zhoršily," uvedla Sáblíková v tiskové zprávě.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka měla v Bělorusku bojovat o celkový triumf. V průběžném pořadí seriálu je Sáblíková druhá s odstupem 15 bodů na vedoucí Ivanie Blondinovou z Kanady, v sobotu se měla představit na trati 3000 metrů.

Třicetiletá majitelka šesti olympijských medailí má od podzimu problémy se zády, kvůli kterým musela omezovat přípravu. I přesto věřila, že v Minsku dokáže protáhnout svou rekordní sérii triumfů v SP. "Chtěla jsem nastoupit a zabojovat o celkové vítězství, ale už do Minsku jsem odjížděla s tím, že můj start je nejistý. Moc mě to mrzí," uvedla rodačka z Nového Města na Moravě.

"Co se týče zdraví, je pro mě tahle sezona trochu zakletá. Nedá se nic dělat. Teď se vrátím domů a pokusím se dát zdravotně dohromady, abych se po dovolené mohla vrátit do plného tréninku a co nejlépe se připravit na příští sezonu," dodala Sáblíková.