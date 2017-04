Praha - Netradičně v šatech se potkaly olympijské vítězky Martina Sáblíková a Eva Samková. Po delší době se dnes pozdravily při příležitosti podpisu přihlášky na zimní hry v Pchjongčchangu, kde by měly být obě v únoru opět českými hvězdami.

Zatímco rychlobruslařce Sáblíkové už skončilo období volna a začala s přípravou, snowboardcrossařka Samková si užívá posledních dnů bez dřiny. "Chodím si po kavárnách a užívám si, protože nic moc extra nemusím. Občas si jdu sama zaběhat, zajezdit na kole a je to klidné. Příští týden už začnu," řekla Samková.

Devětadvacetiletá Sáblíková si pochvalovala, že ji na začátku přípravy netrápí pravé koleno, s kterým měla v sezoně problémy. "V Třeboni v lázních se tomu hodně věnovali. Bylo alfou a omegou všeho a já jsem ráda, že když jsem začala trénovat, tak jsem ho necítila a pořád necítím. Snad se to ubírá správným směrem," řekla.

Obě české reprezentantky si užily krátkou dovolenou. Sáblíková strávila pár dnů nicnedělání u moře. "Tentokrát to byla opravdu velmi pasivní dovolená, protože tělo to po těch dvou letech potřebovalo, a jsem ráda, že to koleno je teď v pohodě," řekla Sáblíková, která jindy ani o dovolené nevydržela být zcela bez pohybu.

Samková si rozdělila volný duben na dvě části. První strávila u oblíbených koní. "Pracovala jsem a snažila se aspoň trošku pomoct, protože v sezoně to nestihnu," řekla vítězka Světového poháru z uplynulé zimy. Pak odjela do Českého Švýcarska a zažila i sněžení. "Moc se mi tam líbilo, byla jsem z toho nadšená, protože jsem dětství strávila v Ádru (Adršpašských skálách) a mám ráda pískovcové skály," řekla.

Sábíková na úvod přípravy jezdí na kole, závody v sedle ale zatím naplánované nemá. A chodí běhat. "Nabírám fyzičku, ale už se těším, až se umoudří počasí, protože to aprílové není moc fajn. Pak začneme jezdit na kolečkových bruslích a pilovat techniku, odraz a tak dál," řekla. Nic zásadně nového v předolympijské přípravě nechystá. "Systém bude podobný, protože se nám to osvědčilo. Maximálně, jestli trenér nezařadí něco s fyzioterapeutem, ale jinak asi nic," uvažovala.

Samková vymění klid za trénink 5. května a bude se snažit pracovat na slabinách, které v sezoně měla. Trénink zahájí v posilovně. "Vždycky se člověk snaží v letní přípravě něco víc vypíchnout, co v minulé sezoně nešlo, a vyladit to na maximum. Snažím se dostat to nejlepší, co se dá dostat. Šlapat na to naplno," řekla.

Blížící se olympijské hry už obě vedou v patrnosti. "Vzhledem k tomu, jak mi to všichni připomínají, tak to mám v hlavě čím dál víc," řekla Sáblíková a Samková dodala: "Samozřejmě, i sám člověk sobě ji připomíná a a snažím se do toho dávat víc vlastní iniciativy. Řeším i jiné věci než sportovní, jako třeba olympijská stipendia."

Sáblíková se po Janu Železném může stát teprve druhým českým sportovcem, který získá tři zlaté olympijské medaile na třech olympijských hrách. "Samozřejmě bych si potřetí za sebou ráda odvezla jakoukoli medaili, a kdyby to byla zlatá, bylo by to splnění všech plánů, které jsem kdy měla," usmála se Sáblíková.

Naopak Samková se pokusí obhájit olympijské prvenství poprvé. "Takže to člověk trošku řeší. Nevím, jaké je to obhajovat," konstatovala snowboardistka.