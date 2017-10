Inzell (Německo) - Řadu let káva pro rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou nic neznamenala a prakticky vůbec ji nepila. Teď je ale všechno jinak. Česká hvězda si den bez šálku teplého nápoje nedovede představit a je jedno, kde se zrovna nachází. Na kávu či cappuccino pravidelně chodí či jezdí i v Inzellu, kde se momentálně připravuje na olympijskou sezonu.

"Hrozně jsem si na ni zvykla a nevím proč. Dříve jsem kafe nepila, ale poslední dva roky ano," přiznala Sáblíková. Zlom prý nastal před dvěma lety, kdy mladší bratr Milan dostal k narozeninám kvalitní kávovar. "Má zásobník na čerstvou kávu, ze které se vždy umele. A chutná úplně jinak. Od té doby je pro mě kafe alfa a omega všeho," prozradila třicetiletá sportovkyně.

V Inzellu sice bydlí na okraji městečka, mimo centrum. Na kafe však vyráží pravidelně. Pěšky nebo na kole. "Na začátku soustředění jsem tady měla i psa, takže jsme chodili na procházku a dali jsme si ho vždy po cestě nebo si někde sedli. Teď si třeba zajedu na kole a vezmu si ho do ruky zpět na penzion," vyprávěla. Velký "kafař" prý ale není. "Kolik jich vypiju za den? Dvě. Ráno a po obědě," řekla.

Inzell se momentálně proměnil v evropské centrum rychlobruslení. Vedle Sáblíkové zde trénují například i Ireen Wüstová z Nizozemska nebo Němka Claudia Pechsteinová. Místní obyvatelé jsou na přítomnost rychlobruslařských hvězd zvyklí a závodníky dobře znají.

"Chodím tady do nákupního centra, kde je nově otevřená pekárna a kde dělají cappuccino, které si můžeme vzít sebou. Objednám si dvě velká sebou a paní říká: 'Určitě, slečno Sáblíková?' Přitom mám kulicha a neznačenou bundu. Tady je to ale normální, každý pozná každého," pousmála se trojnásobná olympijská vítězka.

Podpisy ale rychlobruslaři rozdávají jen výjimečně. "Jen když přijede nějaká holandská škola, tak to se děti přijdou vyfotit a pro podpis, ale místní to tak nebere. Je tady Kramer, Ireen, Pechy a nikomu to nepřijde zvláštní. Jezdí sem rok co rok," vysvětlila Sáblíková, která do německého městečka jezdí celou svou kariéru.