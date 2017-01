Heerenveen (Nizozemsko) - Rychlobruslařka Martina Sáblíková je v polovině mistrovství Evropy ve víceboji v Heerenveenu smířená s tím, že loňský triumf neobhájí. Po závodech na 500 a 3000 metrů je průběžně třetí, když zaostává za nizozemskou dvojicí Ireen Wüstová, Antoinette de Jongová. Chce však získat medaili.

"Zatím je to docela dobré. Pětistovka byla super, až na úvodní stovku. Trojka 4:04 je taky docela slušné. Sice se mi v průběhu jízdy zdálo trošku o čertech. Ve hře o medaile jsem, ale asi si spíše budu hájit, aby nikdo náhodou nepřiskočil zezadu," řekla Sáblíková.

Pětinásobná evropská šampionka na trojce prohrála s Wüstovou a přišla tak o více než roční neporazitelnost na dlouhých tratích. Od začátku sezony 2015/16 totiž na trojce ani na pětce neprohrála.

"Já jsem spokojená. Pořád je to bedna. Neberu to tragicky. Pokud jsem mezi třema, je to super. Trojka se dnes z mého pohledu vyvíjela hrozně a vypadalo to na debakl. Myslela jsem si, že jedu na 4:10, a nakonec to nedopadlo tak špatně," uvedla svěřenkyně trenéra Petra Nováka.

Sáblíková už před začátkem ME tvrdila, že Wüstová bude hlavní favoritkou závodu. A domácí hvězda to potvrdila. "Když jsem viděla, jak mi na trojce ujíždí a po třech kolech jsem dostávala sto metrů, tak jsem doufala, že tam Petr hodí ručník. To bylo hrozné," řekla Sáblíková, která v zrekonstruované hale Thialf usiluje o desátou medaili z kontinentálního šampionátu.

Přestože v průběhu trojky na Wüstovou ztrácela přes pět vteřin, nakonec v závěru ztrátu výrazně snížila. "Petr mi zakřičel, že jsem zajela kolo rychleji než ona, tak jsem dostala energii a říkala si, že to stáhnu alespoň na padesát metrů," dodala s úsměvem.

"Na začátku to vypadalo, že asi zkouší zajet rekord dráhy, což je 3:58. A na to jsem neměla. Chtěla jsem jet to svoje a nakonec to nebylo tak špatné," řekla Sáblíková.

Trojnásobná olympijská vítězka nakonec zajela čas 4:04,73 a za výrazně v závěru zpomalující Wüstovou zaostala o 80 setin sekundy. "Když jsem vyjela z poslední zatáčky, tak jsem viděla, že není tak daleko, a snažila jsem se s tím něco udělat," podotkla rodačka z Nového Města na Moravě, která hned po závodě musela na dopingovou zkoušku.

Sáblíková se dnes vyrovnala i s menší stresovou situací, když jí před startem první disciplíny praskla tkanička na levé brusli. "Nevím, na co jsem myslela. V tréninku jsem si říkala asi třikrát, že ji musím vyměnit. Ale myslela jsem na pravou a praskla mi levá," kroutila hlavou.

Nepříjemnost ji potkala, když se obouvala před závodem. "Jako vždy jsem šla na poslední chvíli. Byla jsem nervózní, že se pořádně nerozjedu, ale nakonec to bylo dobré," dodala s úsměvem.