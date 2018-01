Moskva/Praha - Karolína Erbanová bude při absenci Martiny Sáblíkové hlavní českou postavou mistrovství Evropy v rychlobruslení, které se bude od pátku v Kolomně poprvé konat jako šampionát jednotlivých tratí. Oproti minulosti se nebude o medaile bojovat ve víceboji a ani Erbanová nebude obhajovat loňské zlato ve sprintu. Má však šanci získat medaile na pětistovce a kilometru.

"Bude to největší závod v dosavadní sezoně. Je to víc než Světový pohár, ale zároveň je to jeden z kroků k olympiádě. A letos bude důležité jen uspět na olympiádě," řekla ČTK Erbanová.

Dosavadní výsledky ale čtvrtou ženu pořadí Světového poháru na trati 500 metrů pasují do role jedné z hlavních favoritek. Na ME totiž budou logicky chybět dvě nejrychlejší ženy sezony Nao Kodairaová z Japonska a Korejka I Sang-hwa.

"Uvidíme, kdo z dalších zemí se nakonec na start postaví. Úplně všichni tady totiž nejsou, protože některé země mají nyní kvalifikace na olympiádu. Šance je ale určitě velká a reálná," připustila pětadvacetiletá česká reprezentantka. Jejími hlavními soupeřkami v pátečním závodě na 500 metrů by měly být v SP průběžně třetí Vanessa Herzogová z Rakouska a domácí Olga Fatkulinová.

Vedle Erbanové se na ME představí i Nikola Zdráhalová, Natálie Kerschbaummayr, Eliška Dřímalová a Sebastian Druszkiewicz. Sáblíková, která měla v závěru roku zdravotní problémy, již začátkem týdne oznámila, že chce dohnat tréninkové manko a připravit se na olympijské hry v Pchjongčchangu.

"Chci, aby se záda dala úplně do pořádku a mohla jsem si v Koreji říct, že jsem pro to udělala všechno. Evropa letos není tak důležitá, abych tam startovala a pak se dva tři týdny trápila," vysvětlila Sáblíková. "Není to první Evropa, kterou Martina nejede. Kontinentální šampionát jsme už vynechali minimálně dvakrát. Vždy, když měla Martina nějaký problém. Prioritou je olympiáda," řekl kouč Petr Novák.

Stejně jako Sáblíková by v Kolomně měly chybět i Nizozemky Ireen Wüstová, Antoinette de Jongová nebo Němka Claudia Pechsteinová. I díky tomu Novák věří, že i Zdráhalová má šanci se v Rusku výrazněji prosadit.

"Myslím si, že medaili odvezeme, protože kdyby ji Karolína na pětistovce nezískala, tak na olympiádě nemá šanci. A věřím, že uspěje i na kiláku. A pak uvidíme, co předvede Nikola. Pokud se opět zlepší, tak by od medaile neměla být daleko a měla by skončit v Top 10 na trojce nebo na patnáctistovce," řekl Novák. Měl radost, že se ženy představí i v týmovém závodě. "Dokonce jsme měli možnost startovat i v týmovém závodě mužů, ale bohužel jsme o tom nevěděli včas a nepodařilo se nám zajistit víza," uvedl.