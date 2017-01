Heerenveen (Nizozemsko) - Rychlobruslařka Martina Sáblíková obsadila třetí místo v závodě na 1500 metrů na mistrovství Evropy ve víceboji v Heerenveenu a stejně je na tom i v průběžném pořadí. Před závěrečnou pětkou vede domácí favoritka Ireen Wüstová, druhá je její krajanka Antoinette de Jongová.

Do programu evropského šampionátu ve sprintu úspěšně vstoupila Karolína Erbanová, která obsadila v druhé místo v úvodním závodě na 500 metrů. V čele je Olga Fatkulinovová z Ruska. Dnes sprinterky čeká ještě kilometr, další dva starty na stejných tratích absolvují v neděli.

"Myslím si, že to je dobrý rozjezd. Konečně rozběh za 10,5 (úvodních sto metrů), což mi udělalo radost a zaregistrovala jsem to už během závodu. Byl to nejlepší závod v sezoně, bez klopýtnutí," pochvalovala si Erbanová, která ale své šance na celkový úspěch chce hodnotit až po prvním kilometru. "Ve sprintu se může stát více překvapení než ve víceboji, ale podium na první pětistovce byl cíl. Uvidíme," dodala.

Devětadvacetiletá Sáblíková zajela v předposlední rozjížďce čas 1:58,72, díky němuž se dostala do čela. Následně ji ale překonaly Wüstová i de Jongová. Wüstová, usilující o pátý triumf na ME, navíc zajela oproti ostatním skvělý čas 1:56,57 a upevnila si vedení.

"Nebylo to nejhorší, i když zároveň to vždy může být lepší. Start i první kolo bylo pomalé, tam jsem ztratila, ale čas není špatný," řekla Sáblíková.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka, která v Nizozemsku obhajuje titul z loňského roku, za Wüstovou aktuálně ztrácí 17,70 sekundy, což za normálních okolností není možné stáhnout. Na de Jongovou ztrácí přes šest sekund.

"Ztráta na druhé místo je hrozně moc. Ona tady jela pod sedm (minut). Koukala jsem spíše na to, že za mnou je mezera deset vteřin, tak doufám, že to dopadne," uvedla Sáblíková.

Podle Nováka by za normálních okolností trojnásobná olympijská vítězka, která útočí na ME na desátou medaili, de Jongovou předstihla, její zdravotní stav však není stoprocentní. "Martina v noci moc nespala, protože nemohla. Fyzicky nemá problém, dřívější problémy s kolenem nebo se zády tady nehrají roli, asi se o ni ale něco pokouší. Zřejmě chřipka. Válčí ale o desátou medaili, tak bojuje," řekl Novák.

Druhá Češka na startu Nikola Zdráhalová zajela jedenáctý čas 2:02,06 a v celkovém hodnocení tak skončí devátá.

Při svém čtvrtém startu na kontinentálním šampionu si tak vytvořila nové maximum, doposud nejlepším výsledkem bylo třinácté místo z Minsku v loňském roce. V závěrečné pětce se dvacetiletá česká reprezentantka nepředstaví, tradičně ji totiž pojede jen osmička nejlepších.

"Hodnotím to kladně. Vůbec jsem nečekala, že bych mohla být do desátého místa, takže jsme spokojená," řekla Zdráhalová.

Víceboj:

Ženy:

1500 m: 1. Wüstová 1:56,57, 2. De Jongová (obě Niz.) 1:58,34, 3. Sáblíková 1:58,72, ...11. Zdráhalová (obě ČR) 2:02,06.

Průběžné pořadí: 1. Wüstová 118,771, 2. De Jongová 119,912, 3. Sáblíková 120,541, ...9. Zdráhalová 123,589.

Sprint:

Muži:

500 m: 1. R. Mulder 35,08, 2. Verbij (oba Niz.) 35,12, 3. Jesin (Rus.) 35,20.

Ženy:

500 m: 1. Fatkulinová (Rus.) 38,16, 2. Erbanová (ČR) 38,23, 3. Leenstraová (Niz.) 38,55.