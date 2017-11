Právě zveřejněno

Heerenveen (Nizozemsko) - Rychlobruslařka Martina Sáblíková obsadila na Světovém poháru v Heerenveenu až sedmé místo v závodu na 3000 metrů a poprvé od března 2014 na této trati chyběla na stupních vítězů. Královna dlouhých tratí, na nichž v předešlých jedenácti sezonách ovládla pohárový seriál, měla v minulých dnech problémy se zády a na trojce navázala na nevydařený sobotní závod na 1500 metrů. Z vítězství se na domácím oválu radovala Nizozemka Antoinette de Jongová.

"Dnes to nebyla taková hrůza jako v sobotu. Dobré to ale nebylo a k dokonalosti to má daleko. Ale aspoň jsem byla schopná jet, i když nemůžu jet, jak bych chtěla. Snad se to bude zlepšovat," řekla Sáblíková, která byla na patnáctistovce až sedmnáctá. Problémy se zády však za výsledkově pomalejším vstupem do sezony nejsou. "Na to se nechci vymlouvat, nesedlo mi to," prohlásila.

Sáblíková se představila v závěrečné rozjížďce společně s domácí Ireen Wüstovou a tradičně trojku rozjela pomaleji. Na rozdíl od minulých let se jí ale nedařilo ve druhé polovině trati snižovat ztrátu a posouvat se pořadím vzhůru. V půlce závodu ztrácela na De Jongovou téměř tři sekundy a byla průběžně osmá. V posledních dvou kolech sice trojnásobná olympijská vítězka lehce odstup od prvního místa snížila, ale posunula se jen na sedmou pozici.

"Martina se pocitově necítí dobře. Jak kdyby na ni něco lezlo. Nemá ani chuť k jídlu, proto ta patnáctistovka dopadla tak, jak dopadla. Dnes jsme vážně přemýšleli, že trojku nepojede. Ale zkusila to, ukázalo se, že je to dobře," řekl kouč Petr Novák a poukázal na to, že příští týden ve Stavangeru může jeho svěřenkyně díky sedmému místu startovat v divizi A v závodě na 5000 metrů. "Dokázala si, že taková katastrofa to není, protože být dvě vteřiny od prvního místa, to není žádná katastrofa," uvedl Novák.

Sáblíková časem 4:05,70 zaostala bez jedné desetiny o čtyři sekundy za svým výkonem z říjnových závodů v Inzellu. Na De Jongovou, který si v Heerenveenu připsala premiérový individuální titul v SP, ztratila 2,17 sekundy. "Je to začátek sezony, je potřeba zůstat v klidu. Martina jede s nějakým problémem. Já jsem s trojkou spokojený," dodal Novák.

Výrazně spokojenější mohla být se svým vystoupením v hale Thialf Karolína Erbanová, která obsadila v úvodním závodu SP na 1000 metrů osmé místo. Pětadvacetiletá česká reprezentantka se stejně jako při dvou startech na pětistovce probojovala do elitní desítky. Z vítězství se radovala Nao Kodairaová z Japonska.

Erbanová si v Heerenveenu, kde žije a trénuje, vylepšila na trati 1000 metrů sezonní maximum. Zajela čas 1:15,55 a byla o tři setiny sekundy rychlejší než v přípravných závodech v Inzellu. Kodairaová se jako jediná dostala pod hranici 1:14 minuty.

Úvodní závody SP v rychlobruslení v Heerenveenu:

Muži:

1000 m: 1. Kuližnikov (Rus.) 1:07,97, 2. Verbij (Niz.) 1:08,12, 3. Holmefjord Lorentzen (Nor.) 1:08,28.

5000 m: 1. Kramer (Niz.) 6:12,88, 2. Bloemen (Kan.) 6:14,95, 3. Lunde Pedersen (Nor.) 6:15,81, ...divize B: 19. Druszkiewicz (ČR) 6:27,46, 35. Kopřiva (ČR) 6:53,78.

Týmový sprint: 1. Kanada 1:19,55, 2. Norsko 1:20,00, 3. Rusko 1:20,94.

Ženy:

1000 m: 1. Kodairaová (Jap.) 1:13,99, 2. Takagiová (Jap.) 1:14,45, 3. Ter Morsová (Niz.) 1:14,65, ...8. Erbanová (ČR) 1:15,55, divize B: 22. Dřímalová (ČR) 1:21,96.

3000 m: 1. De Jongová (Niz.) 4:03,53, 2. Voroninová (Rus.) 4:04,00, 3. Blondinová (Kan.) 4:04,16, ...7. Sáblíková 4:05,70, divize B: 11. Zdráhalová 4:10,39, 24. Kerschbaummayr (všechny ČR) 4:17,07.

Týmový sprint: 1. Rusko 1:26,62, 2. Norsko 1:28,110, 3. Korea 1:28,111.