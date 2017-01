Heerenveen (Nizozemsko)/Praha - Rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou čeká první vrchol sezony, v nizozemském Heerenveenu bude obhajovat zlatou medaili na mistrovství Evropy ve víceboji. Trojnásobná olympijská vítězka měla na konci minulého roku zdravotní problémy, na kontinentálním šampionátu by však měla být připravena tradičně bojovat o medaile.

"Cítím se celkem dobře," uvedla devětadvacetiletá rychlobruslařka na svém webu. Kvůli potížím s přetíženým úponem v pravém koleni Sáblíková omezila svůj prosincový program na závodech Světového poháru v Astaně a Heerenveenu, nemohla ani ideálně trénovat.

"Stoprocentní to sice není, ale nic nenasvědčuje tomu, že by Martina neměla být schopná závody odjet," řekl trenér Petr Novák ČTK. S ohledem na svůj zdravotní stav až do středy netrénovala starty, naplno si je vyzkouší až v páteční pětistovce, která program ME zahajuje.

Vánoce strávila Sáblíková doma ve Žďáru nad Sázavou, jinak se ale připravovala v Collalbu. "I díky tomu bolesti odezněly," řekla Sáblíková, která má ve své sbírce pět zlatých, tři stříbrné a jednu bronzovou medaili z mistrovství Evropy.

Nyní své ambice dopředu moc hodnotit nechce. "Všechno bude záležet na pětistovce, první den bude moc důležitý. Nechci předjímat, na co mám, jsem pokorná. Kdybych získala jakoukoliv placku, bylo by to super," uvedla rodačka z Nového Města na Moravě. "Na zlato si vůbec netroufám myslet. Když medaile nevyjde, jedeme dál, čekají mě ještě další dva šampionáty," dodala vedoucí žena Světového poháru na dlouhých tratích.

Za nejdůležitější závod roku nepovažuje mistrovství Evropy ani Novák. "Jedná se jen o statistiky a Evropa není nejdůležitější. Pro nás je hlavní dotáhnout do vítězného konce Světový pohár. Martina může vyhrát pojedenácté v řadě, což se ještě nikomu nepodařilo," řekl Novák.

Mistrovství Evropy se ve zrekonstruované hale Thialf uskuteční od pátku do neděle, poprvé bude rozděleno na víceboj a sprinty. Ve čtyřboji se představí i Nikola Zdráhalová, na tratích 500 a 1000 metrů bude bojovat Karolína Erbanová. Původně se ME mělo konat ve Varšavě, polská metropole se ale šampionátu kvůli organizačním problémům vzdala.