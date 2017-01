Heerenveen (Nizozemsko) - Rychlobruslařka Martina Sáblíková je po polovině mistrovství Evropy ve víceboji třetí a dnes bude v Heerenveenu usilovat o desátou medaili z kontinentálního šampionátu. V čele je domácí Ireen Wüstová, druhé místo patří další nizozemské reprezentantce Antoinette de Jongové.

Devětadvacetiletou obhájkyni titulu Sáblíkovou i průběžně desátou Nikolu Zdráhalovou dnes čekají závody na 1500 a 5000 metrů. Do sprinterských soubojů na ME vstoupí Karolína Erbanová a mezi muži se do čtyřboje zapojí Sebastian Druszkiewicz.