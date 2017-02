Kangnung (Korea)/Praha - Pět českých reprezentantů by se mělo představit na nadcházejícím mistrovství světa v rychlobruslení na jednotlivých tratích v korejském Kangnungu. Hlavní hvězdou nezvykle početné výpravy v dějišti příštích olympijských her bude tradičně Martina Sáblíková, která obhajuje triumfy v závodech na 3000 a 5000 metrů.

Medailové ambice však má i Karolína Erbanová, jež se letos stala evropskou šampionkou ve sprintu a formu potvrdila i na nedávném Světovém poháru v Berlíně. Účast na MS si vyjeli také Nikola Zdráhalová, Eliška Dřímalová a Sebastian Druszkiewicz.

Devětadvacetiletá Sáblíková na konci ledna v německé metropoli ovládla pojedenácté v kariéře seriál SP na dlouhých tratích a uspět chce i v Kangnungu.

"Je to olympijská dráha a kvůli sebevědomí pro příští rok bych domů ráda odjížděla s plackou. Dvě medaile by byly super, ale hlavně chci mít dobrý pocit ze svého výkonu," uvedla Sáblíková na svém webu.

Na dvě zlata zatím nemyslí. "Bylo by to i trochu nad plán, i když by to bylo krásné. Neříkám, že to nemůže dopadnout hodně dobře, ale je to jen sport a stát se může všechno. Chci bojovat o placky na obou těch delších distancích s tím, že na pětce bych ráda zabojovala o zlato," řekla Sáblíková, která na nejdelší ženské trati v hlavních závodech sezony neprohrála od roku 2007.

O pět let mladší Erbanová se připravuje mimo český výběr v nizozemském týmu Afterpay a v sezoně se jí daří. Dvě druhá místa na pětistovce a třetí na kilometru v Berlíně naznačily, že je na jeden z vrcholů sezony připravená dobře.

"Hlavní bude ale mistrovství. Berlín byl jen generálka. Mám za sebou čtyři stabilní závody, což se mi v posledních měsících nedařilo. Zajela jsem dobře, pak to trochu spadlo, takže jsem ráda, že jsem byla schopna podat každý den slušný výkon. Od toho se mohu odpíchnout dále," uvedla Erbanová po posledních startech.

Zatímco Sáblíková by se v Koreji měla představit na tratích 1500, 3000 a 5000 metrů, Erbanová bude závodit na pětistovce a kilometru. Zdráhalové se kvalifikovala na 1500 a 3000 metrů plus stejně jako Dřímalová do závodu s hromadným startem. Češky se teoreticky mohou představit i ve stíhacím závodě, což však zřejmě stejně jako Sáblíková v případě startu na kilometru nevyužijí. Druszkiewicz figuruje mezi účastníky hromadného závodu.

Program MS: Čtvrtek 9. února: 9:15 3000 m ženy, 10:35 5000 m muži. Pátek 10. února: 9:30 500 m ženy, 10:00 500 m muži, 11:00 stíhací závod družstev ženy, 11:40 stíhací závod družstev muži. Sobota 11. února: 9:30 5000 m ženy, 10:40 1000 m muži, 11:40 1000 m ženy, 12:25 10.000 m muži. Neděle 12. února: 10:00 1500 m ženy, 11:06 1500 m muži, 12:20 závod s hromadným startem ženy, 12:35 závod s hromadným startem muži.