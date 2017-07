Praha - S novým památkovým zákonem vláda ve Sněmovně narazila. Poslanci dnes předlohu zamítli a její legislativní cesta tím skončila. Zákon měl podle ministerstva kultury zefektivnit a zprůhlednit péči o památkový fond. Vystupovalo ale proti němu mnoho kritiků z odborných kruhů. Ve Sněmovně se k předloze sešly desítky pozměňovacích návrhů.

Pro zamítnutí normy, jak je podali ve druhém čtení Petr Bendl (ODS), Josef Nekl (KSČM) a Jana Lorencová (ANO), hlasovalo 84 ze 164 přítomných poslanců i z řad vládní ČSSD a hnutí ANO. Proti bylo 53 členů dolní komory.

Část poslanců předloze vyčítala mimo jiné to, že nepřináší systémové změny a naopak zachovává nynější koncepci a neřeší kritizovanou dvojkolejnost památkové péče. Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) naopak o zákonu mluvil jako o celospolečensky potřebné normě, kterou podporuje řada významných subjektů působících v památkové péči. Kritici podle něho využívali často zavádějící a nepravdivá tvrzení.

Návrh sepsalo ministerstvo kultury kvůli tomu, že nynější zákon z konce 80. let je překonaný, neboť nepředpokládá přechod k tržní ekonomice a obnovu soukromého vlastnictví. Nová pravidla měla zajistit, aby "současný vývoj nevedl ke škodám a úbytku kulturního dědictví".

Předloha by například upravila roli Národního památkového ústavu při povolování stavebních úprav památek nebo stavebněhistorické průzkumy, změnila by podmínky k vydávání oprávnění k restaurování a odlišila by záchranný a badatelský archeologický průzkum. Zakotvila by také účast spolků na ochraně architektonického dědictví.

Lepší postavení měli získat vlastníci nemovitostí v památkových rezervacích a zónách, které ale nejsou kulturními památkami. Nově měli dostávat příspěvky od státu podobně jako majitelé kulturních památek.

Úřadům měla dát norma právo reagovat ze své moci při ohrožení kulturní památky. Změnit se měl i institut vyvlastnění, aby jej vůbec bylo možné využít.

Zákon by změnil také vyhlašování památkových rezervací nebo vydávání plánů ochrany památkových území. Podle vládního návrhu měla vzniknout rada pro koncepci památek světového dědictví a několik odborných poradních orgánů ministerstva kultury. Předlohou by navíc vznikl nový elektronický systém evidence památkového fondu.

Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví a Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče poukazovaly na to, že norma nechrání nejcennější a zároveň nejohroženější část tuzemského kulturního dědictví - historická města.

Herman: Památková péče není přes zamítnutí nové normy ohrožena

Ministr Herman považuje zamítnutí nového památkového zákona v Poslanecké sněmovně za podraz, který ho překvapil. Památková péče mohla být díky nové normě kvalitnější, ohrožena ale není, i když bude muset nadále fungovat podle 30 let staré a mnohokrát novelizované normy, řekl Herman po hlasování poslanců novinářům.

"Je to pro mě překvapení, je to vítězství lobbismu a politikaření," komentoval Herman zamítnutí návrhu. Ministerstvo kultury podle něj bylo připravené podpořit i některé pozměňovací návrhy, s kterými přišli opoziční poslanci z TOP 09, ODS a Úsvitu. "Ale památková péče ohrožena není, to je důležité vědět," dodal ministr.

Pro zamítnutí hlasovala řada členů ČSSD a i někteří poslanci ANO. "ČSSD je v tuto chvíli velice rozdělená atomizovaná strana. Vidíte to i na hlasování, že část ČSSD hlasovala pro zákon a část proti," konstatoval Herman. Nechtěl ale hovořit o narušení koaliční spolupráce. "Takto silná slova bych nevolil, každopádně je to podraz, ale není první ani poslední," řekl.

Památková péče bude podle Hermana dál fungovat, přišla však o možnost být kvalitnější. "Stávající zákon je 30 let starý, mnohokrát novelizovaný, ale pojede se prostě podle něj dál. Nový památkový zákon by věci usnadnil, byl by transparentnější, byla by to moderní norma 21. století, takto tu máme starou komunistickou normu z 80. let," řekl.

Opoziční ODS po zamítnutí návrhu zákona označila normu za nepřipravenou. "Je ostudné, s jak amatérským návrhem pan ministr před poslance dnes předstoupil a jak neschopnost současné vlády ohrozila ochranu našeho kulturního dědictví," uvedl v tiskovém prohlášení poslanec Simeon Karamazov. "Výsledek hlasování také ukazuje na faktickou neexistenci vládní koalice, která není schopna prosadit ani vládní návrh zákona," doplnil.

Zamítnutí zákona uvítal předseda opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek. "Ministr kultury prosazoval zcela nekulturní zákon o památkové péči. Sněmovna ho po zásluze zamítla," napsal na twitteru. Hermana označil za neschopného.

Štiřín na Sněmovnu novým památkovým zákonem nepřejde

Zámek Štiřín v Kamenici u Prahy z ministerstva zahraničí na Sněmovnu novým památkovým zákonem nepřejde. Sněmovna dnes normu zamítla. Vůbec se tedy nedostala k dílčímu hlasování o pozměňovacím návrhu Petra Kořenka (ČSSD) o převodu, jenž měl podporu garančního kulturního výboru.

Převedení Štiřína, jehož provoz ministerstvo zahraničí každoročně dotuje miliony, je však stále ve hře. V podstatě stejnou úpravu podal předseda kontrolního výboru Vladimír Koníček (KSČM) v rámci předloh o řízení a kontrole veřejných financí. Jejich schvalování Sněmovnu teprve čeká.

Kořenkův i Koníčkův pozměňovací návrh by znamenaly změnu zřizovatele příspěvkové organizace Zámek Štiřín. Na provoz areálu, jehož součástí jsou i rybníky, park a golfové hřiště, by převod neměl žádný vliv. Zámek slouží jako hotel nebo místo pro diplomatické, společenské a další akce.

Bývalý ministr financí Andrej Babiš (ANO) dříve několikrát navrhl, aby se stát prodělečného Štiřína zcela zbavil. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) byl ale proti, podle něj je nejlepší variantou, aby zámek a přilehlý areál dál vlastnil stát.

Už v roce 2012, když byl ministrem zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09), se o prodeji Štiřína mluvilo kvůli úsporným opatřením. Stát jeho cenu tehdy odhadoval na 330 milionů korun. Podle dřívějších informací jeho hodnota dosahovala až 650 milionů